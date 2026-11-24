Sin que se observe una intervención de las autoridades, el abandono de vehículos sigue acaparando espacios públicos dentro de la cabecera de Champotón, obstruyendo no solo arterias, sino también banquetas en diferentes puntos, una situación que afecta tanto a conductores como a transeúntes.

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Ante la falta de acción para retirar estas unidades, los vehículos inservibles se han convertido en parte del paisaje urbano, algunos cubiertos de maleza y utilizados como depósitos para colocar basura.

Alejandro Aké Moo comentó que esta situación no solo deteriora la imagen urbana, sino que también representa posibles focos de riesgo sanitario, debido a la acumulación de agua, mosquitos y otros insectos.

Las unidades obstruyen calles y banquetas en diferentes puntos de la ciudad. / Jorge May

Tras un recorrido se verificaron al menos cinco puntos con vehículos en estas condiciones. Uno de ellos permanece abandonado en pleno empaquetado de la avenida 500, al sur de la ciudad; otro se encuentra entre la maleza, en la calle 24, entre 41 y 43, en la colonia Nueva Jerusalén.

A estos casos se suma una unidad prácticamente invadida por plantas y vegetación, ubicada en la calle 29, entre 20 y 18, en la colonia Concepción Durán Lanz.

A la lista se suman otros autos abandonados sobre la calle 14, entre 17 y 17B, de la colonia Nueva Esperanza, así como otro vehículo situado en la calle 20, entre 31 y 29, en la colonia Concepción Durán Lanz, el cual se ha convertido en un depósito de basura.

Según los datos recabados, estos puntos no existían antes, pues se presume que estas unidades fueron abandonadas recientemente.

JGH