La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) tiene nuevo titular. El gobernador Joaquín Díaz Mena nombró al ingeniero Gilberto Herbé Enríquez y Soberanis como director general del organismo, luego de la salida de Francisco Torres Rivas, conocido como “Panchito” Torres.

El relevo se concretó este martes 24 de noviembre en Mérida, después de que Torres Rivas dejara el puesto durante el pasado fin de semana. Su salida habría estado relacionada con la posibilidad de buscar una candidatura rumbo al proceso electoral de 2027.

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Enríquez y Soberanis ya formaba parte de la dependencia, donde ocupaba la Subdirección Técnica. Su trayectoria en el servicio público también incluye responsabilidades al frente del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), la Junta de Electrificación de Yucatán y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCOPY).

Al anunciar el nombramiento, Díaz Mena destacó el perfil técnico y la experiencia del nuevo funcionario, con los que se busca fortalecer la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el estado.

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Con esta designación, Enríquez y Soberanis queda al frente de la JAPAY, organismo responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado en Yucatán.