Con pruebas de carrera pedestre y ciclismo, además de una competencia infantil, este domingo se realizará la gran final del Serial Duatlón 2026, evento que reunirá a deportistas de Campeche, Ciudad del Carmen y Mérida, Yucatán, en una jornada que marcará el cierre de las cinco etapas celebradas desde enero.

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Juan Gabriel Velázquez, coordinador del serial, informó que la competencia corresponde a la última fecha de un circuito que tuvo actividades en enero, febrero, marzo, abril y julio. En esta ocasión se premiará a los atletas que obtuvieron los tres primeros lugares en las etapas anteriores, cuyos resultados ya quedaron establecidos y no dependerán de las posiciones que alcancen en la gran final.

La prueba principal tendrá el formato de duatlón, que comprende una primera carrera pedestre, un recorrido en bicicleta y una segunda carrera a pie. Las distancias reglamentarias anunciadas son de cinco kilómetros de carrera, 20 kilómetros de ciclismo y otros cinco kilómetros de carrera.

La competencia contará con cuatro categorías en las ramas varonil y femenil, distribuidas por edades: la A, para participantes de hasta 29 años; la B, de 30 a 39 años; la C, de 40 a 49 años, y la D, para mayores de 50 años.

El recorrido iniciará con una carrera hacia el parador fotográfico, con un trayecto aproximado de 4.5 kilómetros de ida y vuelta. Posteriormente, los participantes pasarán a la zona de transición para tomar sus bicicletas y dirigirse hacia la avenida Resurgimiento, en dirección a Pemex, donde realizarán tres vueltas que sumarán entre 23 y 24 kilómetros.

Como parte del programa también se realizará una competencia infantil para participantes de entre ocho y 14 años. En esta ocasión se habilitarán únicamente las ramas varonil y femenil, con una distancia de 800 metros para los menores.

La convocatoria infantil contempla un límite de 100 participantes; en cuanto a la premiación, los cuatro primeros lugares de la clasificación general, tanto en la rama varonil como en la femenil, recibirán estímulos económicos. El primer sitio obtendrá dos mil pesos; el segundo, mil 500; el tercero, mil pesos, y el cuarto, 500 pesos.

La competencia tendrá carácter regional, con la participación de atletas de Ciudad del Carmen y Mérida, además de deportistas locales. El programa contempla tanto la prueba libre como las categorías infantiles, con lo que se incorporan distintas edades a la jornada de cierre del serial.

JGH