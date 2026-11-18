El Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, que contempla una captación de 8 mil 500 millones de pesos.

Durante la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, realizada en el recinto oficial Sala 20 de Abril, se dio a conocer que la proyección representa un crecimiento del 3 por ciento respecto a los ingresos estimados para 2026, equivalente a 247 millones de pesos adicionales.

En cuanto a los ingresos propios del municipio, se prevé un aumento del 2 por ciento, que representa 106 millones de pesos más en comparación con el ejercicio anterior.

Como parte de los asuntos abordados, también se aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal, que contempla actualizar las tarifas conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin aplicar incrementos adicionales por inflación.

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La propuesta incluye sustituir los rangos actuales en el cobro de derechos por montos específicos, con el propósito de establecer cantidades claras para los contribuyentes. Asimismo, se informó que el paquete contempla descuentos por pronto pago del impuesto predial a partir de enero de 2027.

En materia catastral, el Cabildo aprobó por mayoría la propuesta de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para 2027, que plantea actualizar los valores del suelo en 34 zonas con potencial comercial y turístico. El factor de valoración por ubicación frente a vialidades primarias o secundarias se aplicaría únicamente a predios de uso comercial.

Otro de los planteamientos contempla que Catastro aplique de oficio el factor de urbanización a los predios incorporados a programas federales, estatales o municipales de regularización de vivienda, sin necesidad de que las familias presenten una solicitud adicional.

Las propuestas aprobadas serán remitidas a las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento legislativo y administrativo.