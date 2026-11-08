Transbordador Sergio Gracia Aguilar se hunde parcialmente tras ocho años abandonado en Isla Mujeres

El viejo transbordador Sergio Gracia Aguilar amaneció este domingo parcialmente hundido en uno de los muelles de Isla Mujeres, luego de 8 años amarrado y abandonado, sin mantenimiento, junto al ferry Isla Blanca, que está en las mismas condiciones, en la terminal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

Desde las primeras horas del domingo, más de 20 elementos de la Secretaría de Marina y de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos trabajan en achique y contención, mientras que el Ayuntamiento, en un comunicado, aclaró que la atención de este tipo de incidentes corresponde a autoridades marítimas federales, pero que mantiene coordinación con la Marina.

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Se desconocen las causas del hundimiento parcial y no se ha informado si hubo derrame de combustible, aceite o hidrocarburos al mar.

El barco no es cualquier casco, es parte de la historia de Isla Mujeres. En 1992, Marítima Isla Mujeres, formada por empresarios de Isla Mujeres y Cozumel se hizo cargo de la operación de los transbordadores Frontera I y Frontera II tras la salida de Servicios de Transbordadores (Setra). Durante 27 años mantuvo el servicio Isla Mujeres-Punta Sam, con jornadas de más de 15 horas diarias, llevando alimentos, vehículos, materiales de construcción y pasajeros.

Hasta el momento se desconocen las causas del incidente y no se ha informado si hubo derrame de combustible o hidrocarburos / Especial

Con la administración de Franco González, la empresa mandó a construir el “Sergio Gracia Aguilar” en Corea del Sur. La operación, según trabajadores, salió más cara que lo esperado: contrajeron una deuda de varios millones de pesos que descapitalizó a la compañía. La llegada de Ultramar a la ruta, con presunto apoyo de Apiqroo durante 10 meses, fue el acabose.

A principios de junio de 2018, Marítima Isla Mujeres suspendió definitivamente sus corridas. Nueve meses después, en marzo del 2019, los dos barcos ya presentaban alto grado de deterioro: escaleras, barandales y casco con corrosión severa. Al Isla Blanca se le cayó la propela al mar y nunca fue reinstalada. Expertos dijeron entonces que solo el Sergio Gracia Aguilar podría volver a navegar, pero no volvió.

En julio del 2019 concluyó la liquidación de casi 30 trabajadores a los que la empresa solo reconoció 10 años de trabajo en lugar de 27, porque en el 2009 cambió el contrato a través de una pagaduría.

Un mecánico con 27 años de servicio recibió 100 mil 85 pesos, tras mediación de la Secretaría del Trabajo y la Junta Local, que le ofrecían 70 mil. “Me pagan con todo lo que hicimos, solo nos consideró 10 años, no es justo”, dijo entonces.

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Desde el 2018 ambos barcos quedaron fondeados como chatarra flotante en la terminal. La Conanp ya advirtió en otros puntos del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc que más de 40 embarcaciones abandonadas generan contaminación por hidrocarburos, fibra de vidrio y plásticos.

Ahora, el Sergio Gracia Aguilar se hunde y la pregunta que queda para la Capitanía de Puerto, Apiqroo y la Marina es quién pagará el reflotamiento, el desguace y la descontaminación, y quién responderá por 8 años de abandono que terminaron en un barco semihundido frente a la isla que presume playas Platino.