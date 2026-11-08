“La vida cada día es más cara”: Familias de Campeche temen otro golpe al bolsillo por alza del huevo y pollo

Los ciudadanos reconocieron que será insostenible para sus “bolsillos” hacer frente a nuevos incrementos en los precios del huevo y el pollo representaría otro golpe para la economía, principalmente de las familias de menores recursos, durante este cierre de año, señalaron ciudadanos ante la alerta sanitaria activada en el vecino Estado de Yucatán, donde se ordenó el sacrificio de miles de aves en una granja afectada por un brote de gripe aviar.

Esto ocurre luego de que los consumidores ya resintieran el primer aumento en los precios de ambos productos, derivado de la demanda generada por la tradicional elaboración y venta de pibipollos y dulces durante las celebraciones del Día de Muertos.

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Actualmente, la reja de huevo se oferta hasta en 72 pesos, mientras que el kilogramo de pollo de marcas reconocidas alcanza los 52 pesos y el de otras granjas se comercializa en 40 pesos, considerado de menor calidad.

Ante el sacrificio de miles de aves por el brote de gripe aviar AH5N1, como parte de los protocolos sanitarios aplicados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), locatarios del mercado Pedro Sainz de Baranda estiman que los productores podrían elevar el precio del kilogramo de pollo a más de 60 pesos y el de la reja de huevo hasta los 90 pesos durante las próximas semanas.

“Otro incremento en los precios sería fatal para el bolsillo de las familias en este momento, cuando durante todo el año ha habido más aumentos que reducciones. Esto afectaría sobre todo a quienes vivimos al día y buscamos terminar el año pagando deudas para sacar adelante a nuestras familias”, expresó Braulio Ordóñez, obrero.

Por su parte, María Loza, ama de casa, pidió a las autoridades vigilar los precios para evitar posibles abusos por parte de productores y comerciantes.

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“Ojalá las autoridades vigilen que no se den esos incrementos, porque hay productores y comerciantes que aprovechan estas situaciones para obtener mayores ganancias, mientras que a las familias nos ha costado más salir adelante con los gastos debido al desempleo y a las pocas oportunidades de trabajo y negocio que ha habido este año”, indicó.

Ante esta situación, algunos ciudadanos señalaron que se han acostumbrado a consumir los alimentos que tienen precios más bajos según la temporada, como ha ocurrido con productos de la canasta básica, entre ellos el frijol, el tomate y el huevo.

“La vida cada día es más cara y ahora uno come lo que está barato por temporada. Cuando sube de precio, la misma situación te obliga a cambiar tu dieta, como ha pasado con el frijol, que de repente está barato y luego se vuelve tan caro que parece que solo los ricos pueden comprarlo. Lo mismo pasa con el huevo; hay que buscar qué marcas lo ofrecen más barato”, señaló Brenda Escobar, madre de familia.

Salvador Morales, trabajador, consideró que las autoridades deben respaldar a los productores locales para evitar que las enfermedades registradas en granjas de otras entidades repercutan en los precios de los alimentos en Campeche.

“Lo que deben hacer las autoridades es apoyar a los productores locales para que los brotes de enfermedades en granjas de otros estados no nos afecten. Mientras dependamos de otras entidades, aquí aumentarán los precios de los alimentos”, indicó el trabajador.