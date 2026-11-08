Nace becerro en la zona ganadera de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

Un pequeño becerro se convirtió en uno de los atractivos curiosos de la Feria Yucatán Xmatkuil, luego de nacer en las instalaciones del recinto ferial, donde permanece junto a otros ejemplares que participan en el Congreso Mundial Brahman.

El recién nacido es hijo de Zenaida, una vaca de la raza Brahman blanco de 36 meses de edad, procedente del rancho San José II, ubicado en Juárez, Chiapas.

Noticia Destacada Altercado en la Feria Xmatkuil termina en empujones y golpes; SSP interviene

Su nacimiento ocurrió durante la estancia del ganado en la feria, que este año reúne a criadores y productores de distintas partes del mundo.

Debido a su pequeño tamaño y a sus primeros pasos, el becerro ha llamado la atención de las familias que recorren las instalaciones y se acercan para conocerlo.

Su presencia ha despertado la curiosidad de chicos y grandes, quienes encuentran en el nacimiento un atractivo inesperado entre las actividades ganaderas de la feria.

Noticia Destacada Congreso Mundial Brahman 2026 regresa a Yucatán tras 22 años; reunirá a 5 mil visitantes de 30 países

Yucatán es sede del XXII Congreso Mundial Brahman, que se desarrolla del 10 al 15 de noviembre como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

El encuentro reúne a criadores, productores y especialistas de más de 30 países, quienes participan en actividades relacionadas con la genética, crianza y desarrollo de esta raza bovina.