Detectan en Cancún que 50% de familias tienen cartilla de vacunación incompleta

Elementos del Sector Salud recorrieron las calles de la Supermanzana 228 con el objetivo de aplicar vacunas casa por casa y completar los esquemas básicos de inmunización, luego de detectar que alrededor del 50 por ciento de las familias tienen incompleta la cartilla, principalmente en menores de edad, informaron brigadistas.

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Este despliegue forma parte de la estrategia Salud Casa por Casa, enfocada en fomentar la medicina preventiva y garantizar que la población cuente con esquemas completos para evitar brotes de enfermedades prevenibles. Como parte de la 24 Semana Nacional de Vacunación, extendida hasta el 31 de mayo, el personal sanitario aplica dosis del cuadro básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola, tétanos, neumococo, hepatitis B y Virus Sincicial Respiratorio, esta última dirigida a mujeres embarazadas.

“La gente muestra cierto temor debido a la inseguridad, por lo que el avance del programa resulta más lento”, comentaron los enfermeros Míriam y Gonzalo. Explicaron que durante estas visitas domiciliarias se realiza la revisión de Cartillas Nacionales de Salud, campañas de sensibilización y promoción de la vacunación entre sectores prioritarios.

Mencionaron que la brigada está integrada por 14 trabajadores distribuidos en siete grupos, los cuales recorrieron en dos días las 80 manzanas de la zona. Reconocieron que se trata de un sector donde se registraron casos de sarampión, motivo por el cual fue considerado prioritario para reforzar la inmunización. Indicaron que al inicio de la semana las jornadas se concentraron en Villas Otoch y la Supermanzana 227.

Por su parte, el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Moisés Toledo Pensamiento, recordó que todas las dosis son gratuitas, por lo que exhortó a la ciudadanía a participar. Comentó que en la entidad existen 171 centros de salud y 13 hospitales donde cualquier persona puede solicitar el servicio. Destacó que la atención que brinda IMSS Bienestar incluye estudios de laboratorio, consultas médicas, medicamentos y cirugías sin costo alguno.

La Semana Nacional de Vacunación y Salud es una jornada intensiva de salud pública en México cuyo objetivo consiste en completar gratuitamente los esquemas básicos de inmunización entre la población.

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JGH