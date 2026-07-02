Esposa del Alcalde de Telchac Pueblo sufre accidente tras salirse de la carretera Mérida-Tizimín

Intensa movilización de equipos de emergencia y seguridad se registró durante las primeras horas de ayer en la carretera federal Mérida-Tizimín, luego que la esposa del presidente municipal de Telchac Pueblo, Carlos Cabrera, sufrió un accidente automovilístico en el kilómetro 30 del tramo Baca-Motul.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la conductora fue identificada como Gorety Novelo, de 41 años de edad, quien transitaba a bordo de una camioneta tipo SUV cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control del volante.

Tras salirse de la cinta asfáltica, la unidad avanzó varios metros fuera de control hasta terminar entre la densa maleza que bordea la carretera, donde quedó severamente dañada. La posición del vehículo dificultó su visibilidad desde algunos puntos de la vía, generando preocupación entre los automovilistas que presenciaron el percance.

Noticia Destacada Isstey alerta por fraude en Yucatán: ofrecen créditos de hasta 600 mil pesos mediante llamadas falsas

Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), adscritos a la División Fénix, acudieron al lugar a bordo de la unidad de rescate 7302.

A su llegada, los paramédicos encontraron a la conductora consciente y caminando a un costado de la carretera, aunque visiblemente aturdida por el impacto. Los técnicos en urgencias médicas le realizaron una valoración completa y tomaron sus signos vitales.

La evaluación inicial determinó que presentaba un hematoma en la región occipital del cráneo, producto del fuerte golpe que sufrió durante el accidente. A pesar de la lesión, su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro inmediato.

Noticia Destacada Habitantes de Maní destierran a “Los Coqueros”, familia con presunto historial delictivo

Luego de recibir atención prehospitalaria y ser estabilizada en el sitio, no fue necesario su traslado en la ambulancia de rescate. Un familiar arribó al lugar y se hizo cargo de llevarla por medios particulares a un hospital privado, donde sería sometida a estudios especializados para descartar lesiones internas o posibles complicaciones derivadas del traumatismo.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional División Caminos también acudieron para abanderar la zona, coordinar la circulación vehicular y apoyar en las maniobras para retirar la camioneta accidentada de la maleza. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que originaron el accidente.