Libramiento de Tulum amenaza con destruir el cenote Sac-Actún

Están destruyendo la selva de la Riviera Maya sin previos estudios de los impactos ambientales, lo grave es que están atentando contra el cenote Sac-Actún, esto es un grave ecocidio, denunció José Urbina Bravo, buzo de cuevas y cenotes e integrante de Selvame MX.

Están destruyendo la selva, no es un camino rural, no es un camino de servicio, sino una carretera que se extiende dentro de la selva en la Riviera Maya muy cerca de Hoyo Negro pasa tres veces sobre el sistema de nariz y continúa avanzando prácticamente hasta la falla de Holbox.

El activista ambiental explicó que esto no es un libramiento bajo estudios ambientales, estudios y consensos por expertos para determinar si es o no viable, están destruyendo uno de los cenotes vitalicios del corredor turístico que mantiene viva la flora y fauna.

Refirió que “Sac- Actún en todos sus alrededores hay vida, y este daño ecológico debemos denunciarlo, o seremos cómplices”.

“El proceso legal ya ha iniciado, ya lo habíamos detenido el año pasado, cuando teóricamente el libramiento se detuvo porque hicieron tala de árboles de una forma ilegal, se comprobó, en su momento las autoridades de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) y fue clausurado por los daños irreversibles”, comentó.

Sin embargo, han reiniciado los trabajos y están avanzando, posiblemente, tienen amenazado a las autoridades con un compromiso de otras obras, además, los dueños de estas tierras, no les interesa proteger y conservar los vestigios arqueológicos, paleontológicos y el agua que le va vida al ser humano y a los animales que aún se defienden en la selva destrozada.

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Relató que, a los dueños de las tierras, como algunas autoridades les da igual si existe o no la selva, y que los jaguares y otras especies los ven en la selva como mercancía, el único interés que tienen es el dinero.

“Nadie es dueño de nuestro destino, el acuífero bajo esta selva nos pertenece a todos, por lo tanto, las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Profepa deberían estar protegiendo estos recursos naturales”, añadió Urbina Bravo.

Incluso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también debería de estar en alerta roja por lo que va a suceder en los próximos días o meses por este desarrollo que es una amenaza dentro de la selva, si alguien dice que tienen el permiso está mintiendo, porque no es un camino de uso rural, es ilegal.

“Están removiendo selva virgen, con el fin de poner una gasolinería, un campo de golf, un hotel, un parque, albercas, entre Tulum y la falla de Holbox, si seguimos así, en breve ya no va a haber agua dulce en este acuífero”.

“Tulum no va a tener agua dulce para la comunidad hotelera, restauranteros y a toda la gente que vive en Tulum, nosotros como buzos de cuevas decimos amar estos sistemas, estamos estar en alerta roja y vamos a tener que hacer algo al respecto para defender los recursos naturales”, advirtió.