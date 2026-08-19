La Casa de los Famosos México: ¿Ricardo Peralta podría volver para la edición All Star?

Todo parece indicar que Ricardo Peralta se dará una nueva oportunidad en los realities, pues el creador de contenido dejó la puerta abierta para volver a ‘La Casa de los Famosos México’.

El polémico influencer tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde recordó la mala experiencia que tuvo en el reality cuando participó, por lo que ha tratado de mantenerse alejado de este tipo de programas, aunque ha sorprendido al revelar que tras un tipo, podría darle una segunda oportunidad a vivir una experiencia de este tipo.

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¿Ricardo Peralta podría volver a ‘La Casa de los Famosos’?

Ricardo Peralta reveló que ha tenido varias invitaciones para formar parte de otros programas, pero luego de lo vivido en ‘La Casa de los Famosos México’, su respuesta siempre ha sido: “Ay, no, no. O sea, otra vez no, otra...”.

Pero todo parece indicar que esa opinión ya cambió, pues el famoso reveló: “Ahora ya hasta me dan ganas de ir al All Stars. Han pasado ya dos años y nos sigue trayendo de las greñas a mí, a La Goma, a La Chica también, a Adrián, o sea, a Mariana también”

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Y habló sobre las etiquetas que recibe en las plataformas y algunas no dudo en confirmarlas “Lo que sí soy es que soy muy dramática, loca, estoy mal, soy histérica, estoy, pues estoy fuera de mí”

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