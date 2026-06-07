Chichén Itzá lidera visitas turísticas en México

Chichén Itzá se mantiene como el sitio patrimonial más visitado del país al mantenerse como el de mayor afluencia turística, de acuerdo con el reporte de visitantes a zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las estadísticas comparativas de 2024, 2025 y el primer cuatrimestre de 2026 muestran que Chichén con 757,834 visitantes es la zona arqueológica de mayor demanda turística, seguido de Teotihuacán (573,722), en el Estado de México, y Tulum (391,666), en Quintana Roo.

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El atractivo internacional de Chichén Itzá se refleja en la alta proporción de visitantes extranjeros con 412,377, consolidándose como el principal motor del turismo cultural en la Península de Yucatán y uno de los más importantes del país.

Yucatán coloca varias zonas entre las más visitadas

Además de Chichén Itzá, Yucatán ofrece otros sitios de relevancia dentro del listado nacional, entre ellos destacan: Uxmal, Ek Balam, Mayapán y Dzibilchaltún.

Especialistas del sector turístico han señalado que la combinación de infraestructura, conectividad aérea y la operación del Tren Maya han contribuido a fortalecer el interés por los circuitos arqueológicos del estado.

Mientras Chichén Itzá atrae turismo masivo internacional, sitios como Uxmal y Ek Balam han mostrado una creciente demanda de visitantes interesados en experiencias culturales más especializadas.

En Campeche, la principal referencia continúa siendo Calakmul, una de las antiguas ciudades mayas más importantes de Mesoamérica y Patrimonio Mundial de la Humanidad. El informe también incluye a Edzná entre los sitios con actividad turística relevante.

Aunque sus cifras están por debajo de las registradas por Chichén o Tulum, ambas zonas han mantenido una presencia constante dentro del panorama nacional, beneficiándose del creciente interés por el turismo de naturaleza y las experiencias vinculadas a la cultura maya.

Calakmul destaca además por ofrecer un perfil diferente al de otros destinos arqueológicos, al encontrarse inmersa en una extensa reserva de selva tropical.

Q. Roo sobresale con Tulum, Cobá y Kohunlich

Quintana Roo figura entre los estados con mayor presencia en el ranking nacional gracias a Tulum, uno de los sitios arqueológicos más fotografiados y visitados del país.

La combinación de patrimonio histórico y atractivo de playa ha convertido a Tulum en un destino con fuerte crecimiento.

A ello se suman Cobá y Kohunlich, que continúan captando visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer otras expresiones del legado maya.

El sitio mexiquense Teotihuacán mantiene una ventaja considerable gracias a su cercanía con la Ciudad de México y a su consolidación como uno de los destinos culturales más importantes de América Latina.

Junto con Teotihuacán, Chichén Itzá y Tulum forman el grupo de zonas arqueológicas con mayor capacidad de atracción turística del país.

También aparecen entre las más visitadas Monte Albán (134,721), en Oaxaca; Palenque (122,712), en Chiapas; Uxmal (118,239), y El Tajín (116,849), en Veracruz.

Los datos del INAH muestran que Yucatán, Campeche y Quintana Roo concentran algunos de los sitios arqueológicos más importantes de México y una parte significativa de la afluencia turística nacional vinculada al patrimonio histórico.