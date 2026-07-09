Pescador de Isla Mujeres salva a tortuga marina tras realizarle “RCP": VIDEO

Un pescador de nombre Juan García Povedano, “Huachisan” se encontraba recorriendo las aguas de Isla Mujeres como siempre, pero ese día fue diferente. Mientras navegaba en su pequeña lancha, se percató de la presencia de una tortuga marina, la cual presentaba signos alarmantes en su salud, lo que hizo que el hombre no dudara en salvarla.

En el video se ve al pescador ya con la tortuga sobre su lanchaaparentemente inconsciente o sin dar señales de vida, y en cuestión de segundos el hombre la giró boca arriba para realizar las primeras maniobras de primeros auxilios.

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“Huachisan” comenzó con compresiones en el pecho y seguidamente usó un tubo de plástico por donde le dio respiración hasta que la tortuga reaccionó enseguida, dando a entender que había “vuelto a la vida".

El video fue compartido en Facebook, por Adriana Arreola, cuñada del pescador. Debido a su viralización difundió un segundo video en donde se puede ver al hombre de mar liberar a la tortuga la cual se adentró velozmente a las aguas.

Hasta el momento el primer video cuenta con 1.8 millones de reproducciones y el segundo más de 114 mil y varios comentarios en donde usuarios celebran las acciones del pescador en salvar la vida del ejemplar marino.