891 conductores rebasaron el límite permitido del Alcoholímetro en CDMX por Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 891 conductores superaron el límite permitido de alcohol durante el operativo especial del programa Conduce Sin Alcohol, aplicado con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El reporte corresponde al periodo del 11 de junio al 8 de julio, etapa en la que se reforzaron los puntos de revisión por la afluencia de personas en zonas de convivencia, festivales futboleros y espacios habilitados para ver los partidos.

¿Cuántas pruebas aplicó el alcoholímetro en CDMX?

De acuerdo con la SSC, durante este periodo se realizaron 265 mil 585 pruebas AlcoStop, que detectan la presencia de alcohol en el ambiente interior de los vehículos.

Además, se aplicaron 2 mil 799 pruebas de alcoholemia mediante aire respirado a personas conductoras. Como resultado, 891 rebasaron el límite permitido y fueron sancionadas conforme al programa.

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¿Cuántos vehículos fueron enviados al corralón?

La dependencia capitalina informó que 883 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular como parte de las acciones del operativo.

También se realizaron 11 mil 182 pruebas amistosas y recomendaciones preventivas en festivales futboleros, el Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y puntos Park and Ride.

Reporte del Programa #ConduceSinAlcohol, "Copa Mundial de Futbol 2026". 🚙

📆 Periodo: Del 11 de junio al 8 de julio 2026.

➡️ Pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo): 265,585. 🚗

➡️ Pruebas de alcoholemia (aire respirado): 2,799. 🧒🏻🧑🏻👨🏻‍🦱👩🏻

➡️ Conductores que superaron el… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 9, 2026

SSC llama a no manejar si se consume alcohol

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró el llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y pidió a la población planear sus traslados, usar transporte público, aplicaciones de movilidad o designar a una persona conductora responsable.

El operativo especial forma parte de las medidas de prevención vial implementadas durante la Copa Mundial 2026 para reducir accidentes y proteger a peatones, automovilistas y asistentes a eventos masivos.

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