Todo listo para la Copa Cummins: Yucatán recibe la competencia de Hobie Cat 16 más importante del continente

Plagado de “estrellas” mundiales, este jueves dará inicio la edición 27 de la Copa Cummins, la competencia más importante de Hobie Cat 16 del continente que tendrá las aguas de Telchac Puerto como sede.

Entre los que se espera que seerán serios protagonistas en las distintas regatas son los esposos poblanos Ernesto Reader Hinkle y Alejandra Hernández Matienzo, quienes se dicen listos para pelearle a todos por los primeros lugares.

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“Estamos muy contentos y emocionados de estar acá, la verdad es que este es un paraíso para la vela, cada año hacemos todo lo posible por venir, aunque nos queda lejos, pero es una competencia donde están los mejores del mundo y vale la pena competir”, comentó en exclusiva para el POR ESTO! Reader Hinkle.

Las actividades de esta competencia comenzarán este jueves y concluirán el 12 de julio, antes el nueve, se realizó la Mini Cummins con cerca de 90 niños que participaron en tres categorías, iniciación, intermedio y avanzados.

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“Es importante venir a esta competencia ya que acá nos toparemos a gente de la talla del ex campeón mundial venezolano Yamil Saba o los guatemaltecos Jason Hess y Juan Maegli quienes ocuparán los tres primeros lugares de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, nos da la oportunidad de medirnos contra grandes competidores”.

El matrimonio de Ernesto y Alejandra han dominado el hobie cat 16 de nuestro país en los últimos años siendo la pareja número uno de México y dos veces representantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

“Este año no se nos dio los Centroamericanos, asistimos con buena actuación a los anteriores dos, pero esta vez los yucatecos Emilio Vales y Sofia Molina nos dejaron fuera, son la nueva generación que viene haciendo muy bien las cosas y que comenzarán a brillar.