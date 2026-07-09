Tras 10 días, rescatistas de Cancún localizan con vida a cuatro y recuperan seis cuerpos en Venezuela

Tras 10 días en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, parte de los equipos de rescate de Cancún concluyeron su labores de emergencia tras los terremotos que afectaron al estado de La Guaira.

Hasta el momento el saldo es de cuatro personas rescatadas con vida y seis recuperaciones de cuerpos, de acuerdo con información compartida por Alberto Aguilar, líder de Topos Quintana Roo.

Noticia Destacada “Topos Quintana Roo” recuperaron un cuerpo tras nueve días bajo los escombros en Venezuela

Durante las labores, el grupo trabajaron en coordinación con equipos internacionales de búsqueda y rescate para la localización de víctimas atrapadas entre las estructuras colapsadas.

Hasta la última actualización se dio a conocer la recuperación del cuerpo de un empresario tequilero venezolano, quien permaneció sepultado durante casi nueve días bajo los restos de su vivienda. Según información de Aguilar, la maniobra tuvo una duración aproximada de dos horas debido al riesgo de colapso de la estructura.

Parte del grupo integrado por la Brigada de Rescate Internacional Cancún (BRIC), Topos Quintana Roo, SARMX, voluntarios del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Benito Juárez regresó este miércoles a Cancún, donde fue recibido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún por familiares, compañeros y miembros de la comunidad venezolana radicada en la ciudad.