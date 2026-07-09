Clima en Yucatán 10 de julio: Nueva Onda Tropical mantendrá las lluvias fuertes este viernes

Durante este viernes 10 de julio continuará la probabilidad de lluvias en Yucatán debido a la aproximación de una onda tropical (posible núm. 18).

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que además, en interacción con inestabilidad en el nivel medio y superior de la tropósfera, favorecerá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán.

Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, y los vientos del este-sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, tornándose del este-noreste y norte en el litoral yucateco y campechano, respectivamente.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 23° al amanecer.

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Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para mañana se pronostican #Lluvias intensas en #Guerrero (sur y este) y #Oaxaca (oeste) y para el sábado en #Chiapas (este y sur) y Oaxaca (este y sureste). Toda la información para los siguientes 4 días consúltala en https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/0UeCjj5aD1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2026

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 34 ° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 24 y 33° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.