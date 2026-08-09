Mérida estrena Centro Municipal de las Juventudes para impulsar talento, empleo y emprendimiento

Mérida cuenta desde ahora con un espacio dedicado exclusivamente a las juventudes. La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada inauguró el Centro Municipal de las Juventudes Carlos Castillo Peraza, primero de su tipo en la ciudad, donde los jóvenes podrán capacitarse, emprender, desarrollar sus talentos y recibir orientación y herramientas gratuitas.

“Hoy es un día muy importante para Mérida. Queremos que este sea un espacio seguro, donde los jóvenes sean escuchados con respeto y encuentren oportunidades para aprender, participar y emprender”, señaló la presidenta municipal.

Acompañada del director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, Cecilia Patrón dijo que el nuevo centro nace como parte de una visión de gobierno cercana, que escucha y acompaña a las juventudes de manera permanente, con atención integral, talleres, actividades artísticas y culturales, capacitación para el empleo y el emprendimiento, espacios para organizaciones y colectivos, así como áreas para convivir y construir comunidad.

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Por las nuevas generaciones

“Cuando invertimos en nuestras juventudes, estamos invirtiendo en una Mérida más fuerte, más solidaria y más próspera para todas y todos”, destacó la Presidenta Municipal.

Agregó que la apertura del centro da continuidad a las acciones que el Ayuntamiento ha impulsado para colocar a las nuevas generaciones en el centro de las decisiones públicas, como Alcaldesa en tu Escuela, que ha llegado a siete instituciones educativas y beneficiado a más de 2 mil 400 estudiantes.

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Asimismo, las Ferias del Emprendimiento Juvenil; el fortalecimiento del Consejo Municipal de la Juventud, y el Premio al Mérito Municipal de las Juventudes, que este año celebrará su segunda edición para reconocer a siete jóvenes por su liderazgo, talento y compromiso.

El inmueble albergará al colectivo S3D, dedicado a la orientación en salud sexual, prevención y acompañamiento especializado, además de contar con una sala de usos múltiples, estacionamiento y oficinas para coordinar las actividades del parque.

En el marco del evento, Cecilia Patrón, acompañada de vecinas vecinos, jóvenes y autoridades declaró una ceiba del parque como Árbol con Valor Cultural y Patrimonial, para brindarle protección jurídica a esta especie de identidad comunitaria y nadie pueda cortar, tirar o dañarla.