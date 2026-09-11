Festival Nacional de Folklore en Mérida: actividades y horarios de este viernes 11 y sábado 12 de septiembre

El Festival Nacional de Folklore 2026 continuará este viernes 11 y sábado 12 de septiembre con distintas presentaciones de danza tradicional en espacios públicos de Mérida, como parte de la agenda cultural del Ayuntamiento.

Durante ambos días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de espectáculos gratuitos en los que participarán agrupaciones folklóricas de distintas partes del país, con música, trajes y estampas representativas de diversas regiones de México.

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El encuentro busca reunir en Mérida diferentes expresiones del folklore nacional, utilizando la danza, la música, los trajes tradicionales y otras manifestaciones culturales para mostrar la diversidad que caracteriza a México.

Actividades este viernes 11 de septiembre en Mérida

Este viernes 11 de septiembre, las actividades del Festival Nacional de Folklore comenzarán a las 7 de la noche en los bajos del Palacio Municipal de Mérida, en el Centro Histórico.

En este punto se presentarán distintos ballets folklóricos, quienes ofrecerán un espectáculo de danza tradicional previo a la presentación de Pok ta Pok, por lo que el público podrá acudir desde temprano para disfrutar de ambas actividades.

La presentación será de acceso libre, por lo que no será necesario adquirir boletos para presenciar los espectáculos.

¿Qué habrá el sábado 12 de septiembre en Paseo de Montejo?

Para el sábado 12 de septiembre, las expresiones de danza tradicional se trasladarán al Paseo de Montejo, donde a partir de las 8 de la noche se realizarán presentaciones como parte de las actividades previas a la Noche Mexicana.

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Ese mismo día se celebrará la 29 edición de la Noche Mexicana en el Remate de Paseo de Montejo, con un programa especial que reunirá música y danza para celebrar las tradiciones mexicanas.

El espectáculo contará con la participación del Ballet Titular del Ayuntamiento de Mérida, el mariachi Alma Mexicana, artistas locales y el Ballet Folclórico Citlalcoatl de Coatzacoalcos, Veracruz.

También participarán bailarines del Festival Nacional de Folklore 2026, quienes presentarán estampas representativas de distintos estados del país. La Noche Mexicana será gratuita y tendrá una duración aproximada de dos horas.