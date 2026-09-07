Flavio Carlos Rosado apunta a Isla Mujeres mientras continúan insuficiencias, desabasto en hospitales y controversias por su promoción política

Flavio Carlos Rosado, secretario estatal de Salud desde septiembre del 2022 y hombre de absoluta confianza de la gobernadora Mara Lezama, se mueve cada vez con más frecuencia por la isla y la zona continental con sonrisas, recorridos y el mensaje de que “está aquí para servir”. Detrás de ese despliegue aparece la operación política más clara: impulsarlo como candidato de Morena a la Presidencia Municipal en el 2027. El problema es que su currículum en salud no ayuda y su falta de arraigo en la ínsula genera rechazo abierto.

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De la CNBV al gabinete

Rosado inició en el servicio público en 1996 en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), más tarde fue delegado del IMSS en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el 2018 apareció como director del DIF de Benito Juárez, mientras que en el 2022 Mara Lezama lo nombró titular de Salud y de los Servicios Estatales de Salud. No es un cuadro surgido de las bases de Morena en Isla Mujeres, es un funcionario de carrera que llega con el respaldo directo del Gobierno estatal.

Bajo su gestión, el presupuesto de los Servicios Estatales de Salud ha superado los 4 mil 600 millones de pesos anuales, pero aun así, los hospitales generales del estado siguen reportando carencias, desabasto de medicamentos e insumos básicos y condiciones precarias que los propios trabajadores y usuarios documentan a diario en redes; además, hay señalamientos de maquillar el inventario y de múltiples lotes de medicamentos que nunca se entregaron a los pacientes y se encontraron tirados en áreas verdes o en bodegas, ya descompuestos y caducados.

A esto se suma que la dependencia se convirtió en una “caja chica” con adjudicaciones directas y contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos a empresas ligadas a operadores de Morena. Uno de los casos más mencionados fue el convenio de 304 millones de pesos para medicamentos con una empresa vinculada a un amigo de los hijos del presidente López Obrador y también se le cuestionaron compras de vacunas antirrábicas a sobreprecios y contratos de lavandería hospitalaria.

La dependencia funcionó como “caja chica”, con contratos directos que superaron los 2 mil 500 mdp / Especial

Promoción anticipada y uso de becarios

Una queja recurrente ha sido que utiliza la estructura de la Secretaría de Salud para apuntalar su imagen de cara a una eventual candidatura para la Presidencia Municipal de Isla Mujeres; incluso, en julio del 2026 se viralizó un video que lo señalaba por supuestamente recurrir a jóvenes becarios en servicio social del Sector Salud para operar sus redes sociales y tareas de promoción política, lo que fue calificado como oportunismo y explotación de recursos institucionales.

En Isla Mujeres el rechazo a su posible candidatura ha sido público, grupos locales y voces cercanas a la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde ven en Rosado a un foráneo que llega con la estructura del Gobierno estatal y sin historia propia en el municipio. Lo acusan de pretender convertir el destino en una “franquicia electoral”.

Mientras el sistema de Salud arrastra quejas de pacientes y trabajadores, el Secretario multiplica apariciones en la zona continental e insular. La percepción que circula es simple: primero la precampaña, después los hospitales y los usuarios.

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El pasado que no se borra

Durante su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social se registró una denuncia por acoso sexual presentada por una trabajadora y aunque no prosperó de manera pública, el señalamiento sigue apareciendo cada vez que se discute su perfil. En Salud, los números de presupuesto contrastan con la realidad de las salas de espera y el desabasto de medicamentos, pero la Gobernadora lo sostiene. En la isla, una parte importante de la militancia y de la ciudadanía lo ve como un candidato de escritorio.

La radiografía es directa, Flavio Carlos Rosado es el secretario de Salud que no ha logrado sacar a los hospitales de la crisis y que ahora pretende saltar a la Alcaldía de Isla Mujeres con el impulso de Mara Lezama. Tiene presupuesto, respaldo de arriba y giras, pero le falta lo esencial: resultados contundentes en la dependencia que dirige y un arraigo real en el municipio que pretende gobernar.

El 2027 se acerca y la tensión dentro de Morena en la isla ya está servida, ahora queda esperar a ver si con el apoyo estatal logra la candidatura o se imponen los morenistas isleños.