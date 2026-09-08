Suemi González se perfila rumbo a 2027 desde Desarrollo Social, aunque carece de participación electoral previa

Suemi Beatriz González Sánchez dirige desde junio del 2025 la Dirección General de Desarrollo Social del Ayuntamiento, en la que entrega despensas, láminas de zinc, talleres infantiles y apoyos del programa “Isleña de Corazón”. Se mueve casa por casa en la zona continental y representa a la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde en eventos, lo que le ha dado presencia y ahora su nombre circula como una de las cartas internas de Morena para la Alcaldía del 2027, pero el problema es que casi todo su capital político depende de la estructura que hoy controla el grupo Ricalde.

González Sánchez militó en el PRI como líder seccional, después se integró al grupo político de la familia Ricalde Magaña y nunca ha ocupado algún cargo de elección popular previo, ni cuenta con una trayectoria administrativa independiente de peso.

Su ascenso real ocurrió cuando Atenea Gómez la nombró titular de Desarrollo Social y desde entonces concentra la operación de los programas municipales: apoyos alimentarios y económicos a más de 4 mil mujeres, entre otros, además de actividades en centros comunitarios. El Ayuntamiento incluso le otorgó el reconocimiento de “Buen Servidor Público”.

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Programas que no resuelven el fondo

La dirección que encabeza reparte apoyos con regularidad, las fotos de entregas y los recorridos puerta a puerta son constantes; sin embargo, no existen evaluaciones públicas que midan el impacto real de esos programas en la reducción de la pobreza, en la mejora de vivienda o en la generación de oportunidades productivas.

La crítica que circula en la isla es que se trata de una operación de cercanía electoral más que de una política de desarrollo social transformadora, ya que mientras las colonias de la zona continental siguen cargando con rezagos estructurales, la dirección multiplica eventos y entregas que refuerzan la imagen del Gobierno en turno.

En el mapa interno de Morena, Suemi González aparece junto a figuras como Fernando “Chato” Bacelis y José Inés “Pepe” Aguilar como parte del ecosistema del grupo que hoy gobierna y su mayor activo es el contacto permanente con la población a través de los programas, pero esa también es su mayor debilidad, ya que ese contacto ocurre bajo el cobijo de la estructura municipal. No tiene una organización propia, independiente del Ayuntamiento, que le permita sostener una candidatura sin el andamiaje institucional que hoy opera.

Aunque no carga con denuncias penales ni escándalos de corrupción en su contra, para críticos, integrantes de la oposición y algunos morenistas la señalan de promocionar su imagen con la entrega de apoyos sociales e incluso de haber iniciado campaña de manera adelantada.

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La radiografía es otra, es una funcionaria de confianza del grupo gobernante que ha convertido la entrega de apoyos sociales en su principal plataforma política, que le ha dado la oportunidad de recorrer el territorio y la foto constante, pero le falta demostrar que puede construir un proyecto propio, más allá de la nómina y los programas de la administración actual.

En el 2027, si Morena privilegia la continuidad del grupo Ricalde, su nombre estará sobre la mesa. La pregunta que queda en la isla es cuánto de ese crecimiento es realmente suyo y si es suficiente como para atraer votos a su causa.