Morena cuestiona vuelos privados de Mara Lezama y afirma que no corresponden a los principios del partido

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, se desmarcó de los vuelos privados atribuidos a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y dejó claro que ese tipo de prácticas no se ajustan a los principios del movimiento. “No vemos bien que estas cosas sucedan”, afirmó, y agregó que la Mandataria estatal “tendrá que explicar” los hechos.

Montiel reconoció que Lezama emitió un comunicado, pero subrayó que desde el partido no se comparten esas acciones. “Ya los detalles de la situación seguramente la Gobernadora los va a informar; en su caso, es su responsabilidad. Pero desde Morena reafirmamos que nosotros tenemos un ideal y tenemos una convicción sobre cómo deben conducirse los servidores públicos”, dijo la dirigente nacional, quien contrastó el uso de aeronaves privadas con la austeridad, la cercanía con la gente y el combate a los privilegios.

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Hasta ahora la respuesta de Lezama se ha limitado a una breve declaración en redes sociales. En ella niega que los traslados hayan sido pagados con recursos públicos; asegura que fueron de carácter familiar o privado y califica de “totalmente falsa” la versión de que viajó junto al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura. Sin embargo, no ha ofrecido una explicación detallada ni ha presentado documentos que aclaren quién sufragó los costos.

Investigaciones periodísticas, basadas en registros aeroportuarios y datos migratorios de Estados Unidos, documentan que la Gobernadora acumula al menos 97 vuelos en aeronaves privadas desde su etapa como Alcaldesa de Cancún. Destinos frecuentes: Orlando, Florida, y Vail, Colorado. El costo estimado por trayecto ronda entre 400 mil y 800 mil pesos, cifras que superan con creces su salario mensual neto de poco más de 100 mil. Parte de esos vuelos se realizaron en aviones operados por empresas vinculadas a proveedores del Gobierno estatal, entre ellas PABE-TAX, ligada a Grupo Seguritech.

Cada traslado tendría un costo estimado de hasta $800 mil, cantidad que excede el ingreso mensual de la Ejecutiva de Q. Roo, de un poco más de 100,000 pesos / Especial

La oposición, a través del PAN, ya solicitó a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen el origen de los recursos y posibles irregularidades. Mientras tanto, en las calles de Cancún la molestia es palpable.

En la Región 100, la comerciante Rosa María Pacheco cuestionó: “Nosotros aquí batallamos con el transporte, el agua y las calles llenas de baches y resulta que la Gobernadora anda en jets privados. Si no fue con dinero público, que diga quién le pagó, porque nadie regala esos viajes”.

En la Supermanzana 63, el taxista Luis Ángel Canché agregó: “Uno se ‘mata’ trabajando para llevar el pan a la casa y ellos hablan de austeridad mientras viajan a Vail. Eso no es de pueblo, es de privilegiados. Que se aclare de una vez”.

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La ama de casa Guadalupe Chan, del fraccionamiento Villas del Mar, expresó: “Yo confié en este movimiento porque prometieron que se acabarían los lujos de los de arriba. Ahora resulta que la Gobernadora tiene casi 100 vuelos privados. Si no hay nada que ocultar, que lo demuestre con papeles, no con un mensaje en redes”.

La dirigencia nacional de Morena ya marcó distancia. La Mandataria sigue sin dar una explicación completa. Y en Quintana Roo, mientras se espera claridad, la gente sigue preguntando de dónde salió el dinero para tantos viajes en jet.