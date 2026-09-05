Exigen transparencia sobre los 12 mdp que Isla Mujeres recibirá por el parque Garrafón

El Gobierno Municipal de Isla Mujeres percibirá este año alrededor de 12 millones de pesos por concepto de contraprestación por el usufructo del parque Garrafón; sin embargo, representantes de diversos sectores de la población señalaron que se desconoce el destino de esos recursos, por lo que exigieron transparencia y que parte del dinero sea utilizado para rehabilitar banquetas y guarniciones deterioradas en la zona sur de la isla.

Jorge Baas solicitó que las autoridades presenten un informe sobre la recaudación real y el destino de los recursos, al recordar que ese fue uno de los compromisos establecidos verbalmente cuando, en 1998, se transfirió la operación del inmueble a la iniciativa privada, mediante el grupo Xcaret.

Señaló que durante el primer año se estableció un pago de 16 mil dólares mensuales, cantidad que posteriormente aumentó cinco por ciento anual; sin embargo, afirmó que las administraciones municipales posteriores no han informado públicamente sobre la aplicación de los ingresos obtenidos por este concepto.

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Ante la proximidad de las negociaciones para renovar por otros 30 años el periodo de operación mediante un fideicomiso, previsto para el 2027, Baas consideró necesario informar cuándo comenzarán los trabajos de mantenimiento del inmueble. Explicó que, conforme al acuerdo, antes de concluir el periodo vigente, el conjunto deberá ser entregado en buenas condiciones.

Por su parte, Bartolo Gómez, representante de una empresa ubicada cerca del parque, consideró que actualmente el inmueble se encuentra en condiciones físicas adecuadas. Comentó que ocasionalmente acude como visitante los domingos, cuando el acceso es gratuito, y recomienda el sitio a conocidos provenientes de otras ciudades; no obstante, planteó la posibilidad de mejorar la contraprestación, al considerar que el incremento anual establecido en cinco por ciento podría elevarse a siete, particularmente ante la variación de la paridad entre el dólar y el peso.

Eréndira López coincidió en la necesidad de destinar parte de los recursos captados durante este año a la renovación de banquetas y guarniciones deterioradas, debido a que representan un riesgo para quienes realizan caminatas, principalmente visitantes.

La representante señaló que esta necesidad cobra mayor relevancia ante el crecimiento de la actividad turística en la zona y la operación, desde hace dos años, de un hotel dirigido a huéspedes de alto poder adquisitivo.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas, hasta el 2024 la Tesorería Municipal habría captado alrededor de 54 mil dólares mensuales por el usufructo del parque, mientras que para el 2027 se proyectan ingresos de hasta 65 mil dólares al mes. Esto representaría aproximadamente 1.3 millones de pesos mensuales, aunque la cantidad dependerá de la paridad cambiaria.

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En 1998, el grupo Xcaret asumió la operación del mencionado inmueble mediante un pago mensual de 16 mil dólares, con un incremento de cinco por ciento al año siguiente y posteriormente de manera sucesiva. El esquema representó una fuente de ingresos para el municipio, en contraste con los periodos en que la administración directa del sitio generaba recursos considerados reducidos y el inmueble presentaba condiciones deficientes.

La principal atracción del parque son los corales, los cuales se encuentran en buen estado luego de recibir trabajos de atención y trasplante hace ocho años. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el arrecife resultó afectado por el paso del huracán “Wilma”.

“Ya tiene muy buena recuperación los corales en los últimos años”, sostuvo recientemente el equipo especializado encargado del cuidado del arrecife del grupo empresarial que administra este parque.