Avanza onda tropical hacia Yucatán: prevén lluvias fuertes y ambiente bochornoso 

Durante este domingo 11 de octubre, el paso e interacción de una onda tropical sobre la península de Yucatán mantendrá condiciones propensas para precipitaciones fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento; además de un ambiente caluroso y bochornoso debido al ingreso de humedad.

Se prevé que los acumulados pluviales más significativos se concentren durante las tardes, favoreciendo posibles encharcamientos e inundaciones urbanas repentinas, especialmente en la capital, Mérida, y municipios de la región norte y occidente.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones en la zona costera ante oleajes que podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

#Aviso Esta tarde se desarrollan nublados con la presencia de lluvia moderada y fuerte, principalmente sobre municipios del oriente, noreste y sur de Yucatán. Se espera que al finalizar la tarde, se presenten lluvias en el poniente del estado. https://t.co/3yaJ3h7oag — Protección Civil Yucatán (@procivy) October 11, 2026

Pese al potencial de tormentas, el ambiente en la región se mantendrá extremadamente caluroso y bochornoso debido al elevado ingreso de humedad marítima. Se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 °C, con sensaciones térmicas que podrían superar ese rango durante las horas previas al desarrollo de los núcleos de lluvia.

Se aconseja a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales, portar paraguas o chubasqueros y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas ante la presencia de descargas eléctricas.

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