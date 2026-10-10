Huracán Isaías golpea carretera de Ciudad del Carmen; reportan deslaves y erosión

El paso de Isaías por Campeche dejó afectaciones menores en la infraestructura, entre ellas deslaves carreteros y daños a palmeras en proceso de instalación en un balneario de Sabancuy, sin que se reportaran personas lesionadas, informó Ánuar Dáger Granja, director de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam).

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El funcionario estatal destacó que el saldo blanco fue resultado de las acciones preventivas y del trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales, así como dependencias federales y organismos de auxilio, ante el acercamiento del ciclón, que evolucionó de tormenta tropical a huracán en el Golfo de México.

Dáger Granja detalló que se desplegaron siete misiones de coordinación mediante enlaces de la Seproci con los ayuntamientos, directores municipales de Protección Civil, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, con el objetivo de atender posibles emergencias y reducir riesgos para la población.

Las 39 personas que habían sido evacuadas preventivamente en Isla Arena retornaron a sus viviendas.

Confirmó que las 39 personas evacuadas de Isla Arena, localidad perteneciente al municipio de Calkiní, regresaron a sus hogares, luego de que Isaías se alejara de las costas campechanas con dirección a Estados Unidos, sobre el Golfo de México.

Explicó que durante la contingencia algunas familias permanecieron en el refugio temporal habilitado por el Ayuntamiento, mientras que, en coordinación con la Secretaría de Educación, se dispuso de planteles escolares para recibir a quienes necesitaran resguardo. Una vez que las condiciones lo permitieron, los habitantes pudieron retornar a sus viviendas.

Entre las afectaciones registradas también se encontraron deslaves en carreteras y daños en palmeras que estaban siendo instaladas en un balneario de Sabancuy. No obstante, el impacto en la infraestructura estatal fue considerado menor, sin reportes de personas afectadas.

Protección Civil reportó deslaves carreteros y daños a palmeras en un balneario de Sabancuy.

El titular de la Seproci señaló que la ausencia de un frente frío que intensificara el oleaje contribuyó a que el fenómeno no tuviera consecuencias más severas en la entidad. Añadió que, además de proteger a las familias de Isla Arena, se brindó apoyo para resguardar embarcaciones y motores de los pescadores.

Indicó que más de 70 instituciones, junto con las Fuerzas Armadas, los 13 ayuntamientos, empresarios, la Cruz Roja y Ángeles Verdes, participaron en las labores de prevención, vigilancia y atención de incidentes. También se atendieron reportes relacionados con postes y ramas de árboles caídos, con respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para reducir riesgos y restablecer las condiciones de seguridad.

Pescadores de la zona costera recibieron apoyo institucional para resguardar motores y lanchas.

Dáger Granja reconoció que aún existen retos para fortalecer la prevención, particularmente en asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo, como áreas costeras, cerros, márgenes de ríos y terrenos susceptibles a inundaciones. Por ello, insistió en mantener la coordinación entre autoridades y ciudadanía para preservar los resultados ante futuros fenómenos meteorológicos.

Por otra parte, el fuerte oleaje marino provocó erosión y afectaciones en la carretera federal Villahermosa–Ciudad del Carmen, a la altura del kilómetro 160+500, después de la caseta del puente Zacatal, en Carmen.

La situación fue reportada por ciudadanos que transitaban por la zona y advirtieron daños en la vía derivados del impacto de las olas sobre el litoral. Ante el reporte, personal del Centro SICT Campeche acudió al lugar para evaluar las afectaciones y la reparación. Las labores se llevan a cabo con el objetivo de estabilizar la zona dañada, evitar que la erosión avance y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular en uno de los principales accesos terrestres a la isla del Carmen.

La CFE atendió oportunamente reportes de postes y ramas caídas para evitar cortes mayores.

Debido a los trabajos y a las condiciones del tramo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a reducir la velocidad, respetar los señalamientos preventivos colocados en la zona y mantener una distancia prudente entre vehículos. También pidieron a los conductores extremar precauciones mientras continúan las labores de reparación, especialmente a quienes transitan durante la noche o bajo condiciones de lluvia, debido a que el estado del pavimento y las condiciones del entorno pueden representar riesgos.

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El Centro SICT Campeche mantiene vigilancia en el tramo afectado, mientras se determina el alcance total de los daños y se concluyen las acciones necesarias para restablecer plenamente la seguridad vial en la carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen.

JGH