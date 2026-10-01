Por seguridad, suspenden actividades en inmueble del Centro de Mérida tras detectar grietas

La Coordinación Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida determinó la suspensión temporal de actividades en un inmueble ubicado en la calle 60 con 49 del segundo cuadro del Centro, tras detectar diversas condiciones físicas que requieren una valoración especializada antes que el predio pueda volver a ser utilizado.

El coordinador municipal de Protección Civil, Miguel Darío Soto Herrera, informó que personal de la dependencia acudió al lugar para hacer una inspección y documentar las condiciones del inmueble, que anteriormente funcionó como restaurante y actualmente es utilizado como expendio de ropa.

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Durante la revisión fueron detectadas grietas visibles en los muros, algunas de considerable longitud y apertura, además de desprendimientos de recubrimiento y presencia de elementos vegetales en contacto directo con partes de la construcción.

Ante esas condiciones, la dependencia determinó suspender temporalmente las actividades del establecimiento y restringir el acceso al inmueble, como medida preventiva mientras se lleva a cabo la valoración técnica correspondiente y se atienden las observaciones derivadas de la inspección.

Como el inmueble está en una zona con importante afluencia vehicular y peatonal, Protección Civil Municipal también proporcionará a la Secretaría de Seguridad Pública la información obtenida durante la inspección, a fin de mantener coordinación para la aplicación de los protocolos de seguridad que sean necesarios en el entorno.

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De ser necesario, podrían aplicarse medidas preventivas para proteger a peatones y automovilistas, delimitar áreas de seguridad o efectuar adecuaciones temporales a la circulación mientras continúan las revisiones.

“En Protección Civil actuamos bajo un principio preventivo. Ante cualquier condición que pudiera representar un riesgo para trabajadores, clientes, peatones o personas que se encuentren en el inmueble, nuestra obligación es tomar medidas antes de que ocurra un incidente”, señaló Soto Herrera.

El funcionario aclaró que la suspensión temporal no representa una determinación definitiva sobre las condiciones estructurales del edificio, sino una medida precautoria para evitar que personas permanezcan expuestas a un posible riesgo mientras se realizan los estudios y valoraciones correspondientes.

Se exhortó a propietarios y responsables de establecimientos para reportar oportunamente la aparición de grietas, desprendimientos, movimientos en muros, techos o estructuras, así como árboles u otros elementos que pudieran representar un peligro para las construcciones o las personas. En caso de una emergencia inmediata, la población puede comunicarse a los números 9-1-1.

“La prevención permite actuar a tiempo. La suspensión temporal de actividades busca proteger a las personas mientras se verifica que existan las condiciones necesarias de seguridad”, concluyó Soto Herrera.