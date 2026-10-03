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¡Se abre la calle! Reportan hundimiento en Sian Ka’an, Playa del Carmen

Un hundimiento apareció en la calle Sian Ka’an, entre las avenidas Colosio y CTM, en Playa del Carmen; hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la afectación.

Por Gustavo Escalante

3 de oct de 2026

1 min

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Un hundimiento apareció en la calle Sian Ka’an, entre las avenidas Colosio y CTM, en Playa del Carmen; hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la afectación.
Un hundimiento apareció en la calle Sian Ka’an, entre las avenidas Colosio y CTM, en Playa del Carmen; hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la afectación. / Gustavo Escalante

Se abrió la calle Sian Ka’an entre las avenidas Colosio y CTM en Playa del Carmen. Se desconocen las causas que provocaron el hundimiento de asfalto; las fisuras son evidentes, por lo que podría ampliarse.

Adyacente a este boquete se encuentra la infraestructura de la red de alcantarillado a cargo de la concesionaria Aguakan.

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Para el ciudadano Antonio Salazar, al opinar, dijo que los hundimientos y socavones en las calles son provocados principalmente por fugas en tuberías de agua o drenaje, lluvias intensas que erosionan el subsuelo y la extracción excesiva de agua subterránea.

El exceso de agua pluvial incrementa la presión subterránea y arrastra los sedimentos finos, debilitando la base que sostiene la carpeta asfáltica, agregó.

Cabe mencionar que hace dos años se reportó el hundimiento de otra calle en la zona turística, entre la avenida CTM y calle Albatros, al parecer por cuestión de la fragilidad de la zona al ser manglar.

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