Intensas lluvias provocan encharcamientos y caos vial en Cancún

El Servicio Meteorológico advierte de riesgo de inundaciones inminentes en Cancún, ya que las estaciones meteorológicas en la urbe registran acumulados de hasta 134 litros de agua por metro cuadrado, el más copioso en la entidad y continúa la lluvia.

La tormenta registrada por casi doce horas, dejó calles y avenidas con importantes encharcamientos, complicando la movilidad esta mañana en distintos puntos de la ciudad.

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L fuerte lluvias registradas en Cancún complicaron las condiciones de circulación en la Avenida Colegios, donde varios vehículos han quedado atrapados en zanjas.

Por lo anterior, brigadas del Ayuntamiento de Benito Juárez intentar bachear las zanjas provocadas por trabajos de introducción de red de agua potable y alcantarillado por parte de la empresa concesionaria Aguakan, que incumplieron con las especificaciones de repavimentar la zona.

Ante esta situación, habitantes y automovilistas solicitan reforzar la señalización preventiva, delimitar adecuadamente las excavaciones y mantener pasos seguros para peatones y automovilistas, particularmente por tratarse de una zona con aproximadamente ocho planteles educativos y una importante afluencia de estudiantes y familias.

Ciudadanos exigen que se garanticen las medidas de seguridad y prevención durante el desarrollo de los trabajos, especialmente en temporada de lluvias, con el objetivo de reducir riesgos y evitar nuevos incidentes en esta transitada avenida.

En diferentes puntos de la ciudad el trasporte público en combis, camiones y taxis están circulando, pero lo hacen con retrasos y a baja velocidad debido a los cierres y zonas anegadas. Los puntos reportados por Protección Civil con mayores afectaciones son en avenidas Bonampak, Tulum y Kabah presentan circulación lenta. Las rutas de la 135 y Donceles registran mayores tiempos de espera debido a la acumulación de agua.

La lluvia también volvió a poner bajo la lupa la infraestructura urbana: pozos de absorción que requieren mantenimiento, saturación del drenaje y una planeación vial y urbana que nuevamente queda evidenciada ante las precipitaciones. La Comisión Nacional del Agua en la Península de Yucatán informó que, aunque continuarán las lluvias, serán en menor intensidad que las registradas la noche del viernes y madrugada del sábado.

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En su más reciente reporte, indica que en Cancún las precipitaciones del viernes por la noche al sábado hasta las 8 horas, generaron 134 litros de agua por metro cuadrado. Generalmente, se considera que una lluvia de 1 mm equivale a 1 litro por metro cuadrado, por lo que 134 litros son equivalentes a 134 mm de lluvia.

Esto indica que hay una cantidad significativa de agua que ha caído en una superficie, lo que puede ser perjudicial para ciertas condiciones ambientales y actividades humanas En Chetumal la precipitación fue de 36.8 litros de agua por metro cuadrado; en Playa del Carmen de 47.2 litros por metro cuadrado, en Cozumel fue de 44.8 litro y en Felipe Carrillo Puerto de 16.7 litros por metro cuadrado.