Juan José Montiel Maldonado asume como director del Heroico Colegio Militar

El 1 de octubre de 2026 se realizó la ceremonia de Toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera del General de Brigada de Estado Mayor Juan José Montiel Maldonado, quien asumió oficialmente la Dirección del Heroico Colegio Militar.

El acto protocolario fue encabezado por el General de Brigada Guardia Nacional de Estado Mayor Filiberto Mondragón Polo, Director General y Rector de la Universidad de Defensa Nacional, quien fue el encargado de dar posesión al nuevo titular del plantel.

Destacan formación de nuevos mandos militares

Durante la ceremonia se resaltó el papel que desempeña el Heroico Colegio Militar en la preparación integral de quienes ocuparán el grado de Subteniente dentro de las armas, los servicios y la Guardia Nacional.

La formación impartida en esta institución contempla tanto conocimientos teóricos como preparación práctica, con el objetivo de proporcionar a sus integrantes herramientas para ejercer funciones de mando y liderazgo dentro de sus respectivas responsabilidades.

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El acto también permitió refrendar el compromiso institucional con principios como la lealtad, el honor y la disciplina, considerados elementos centrales de la educación militar.

Educación militar, eje de la preparación profesional

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el fortalecimiento de una educación militar de excelencia representa un componente relevante para el desarrollo profesional del personal de las Fuerzas Armadas.

Ceremonia de Toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera del Director del Heroico Colegio Militar.



Con fecha 1 de octubre de 2026, se llevó a cabo la Ceremonia de Toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera del General de Brigada de Estado Mayor Juan José Montiel… pic.twitter.com/zD8VSBzfh9 — @Defensamx (@Defensamx1) October 3, 2026

Con la llegada de Juan José Montiel Maldonado a la dirección, el Heroico Colegio Militar continuará con sus labores de formación de nuevos cuadros militares, bajo los principios y valores que rigen la preparación de sus integrantes.

IO