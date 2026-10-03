Lluvias intensas provocan inundaciones y afectaciones en varios puntos de Quintana Roo

Las lluvias intensas registradas durante las últimas horas han provocado encharcamientos, inundaciones, cortes de energía eléctrica y afectaciones a la actividad comercial en distintos puntos de Quintana Roo. Las precipitaciones, acompañadas en algunas zonas por fuertes vientos, han generado complicaciones para habitantes, comerciantes y automovilistas.

Mientras las autoridades mantienen recorridos y acciones de atención en las zonas afectadas, se mantiene el llamado a extremar precauciones ante la persistencia de las condiciones lluviosas durante este sábado. En algunos puntos, el acumulamiento de agua también ha sido relacionado con la obstrucción de drenajes, alcantarillas y sistemas de desagüe por basura.

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Playa del Carmen

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas causaron estragos en Playa del Carmen, al dejar encharcamientos en las calles y retrasar las actividades comerciales.

Por su parte, el comandante de Bomberos Yivi Méndez informó que no se reportaron casas afectadas por la lluvia, solo avenidas encharcadas.

El comerciante Alejandro Hau comentó que las calles se inundan por dos factores: la gente tira su basura en la calle, al igual que el comercio informal, y, por otro lado, las autoridades municipales no realizan el desazolve de los pozos previo a la temporada de lluvias.

En tanto, el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Antonio Morales Ocaña, informó que van a continuar las lluvias, por lo que recomienda extremar sus precauciones y no tirar basura en la calle para evitar que obstruya la filtración de la lluvia en los registros pluviales.

Tulum

Las lluvias que comenzaron desde las primeras horas de este sábado y se han mantenido de manera constante durante la mañana prácticamente paralizaron la actividad comercial en distintos puntos de Tulum, donde restaurantes, puestos de comida, vendedores ambulantes y otros pequeños negocios reportaron escasa o nula presencia de clientes.

El impacto se hizo visible desde temprano en las principales avenidas de la ciudad. La circulación de peatones disminuyó considerablemente y numerosos establecimientos permanecieron prácticamente vacíos, mientras los comerciantes esperaban una mejoría en las condiciones meteorológicas. El panorama representa un golpe adicional para un sector que ya enfrenta una temporada de baja afluencia turística.

Uno de los afectados es Eustaquio Gómez, vendedor de tacos de guisado sobre una de las avenidas de la ciudad, quien aseguró que durante las primeras horas de su jornada no había registrado prácticamente ninguna venta. Para comerciantes como él, explicó, perder una mañana completa representa una afectación directa a sus ingresos, debido a que dependen de lo que logran vender cada día para recuperar la inversión realizada en alimentos, insumos y preparación.

La situación también alcanzó a restaurantes y otros negocios dedicados principalmente al consumo de visitantes y trabajadores. Durante un recorrido realizado esta mañana se observó poca presencia de personas en las calles y mesas vacías en diversos establecimientos, mientras que algunos vendedores ambulantes permanecían resguardados en espera de que disminuyera la intensidad de las precipitaciones.

Para los pequeños comerciantes, las lluvias llegan en un momento particularmente complicado debido a la baja actividad económica que se ha registrado durante la actual temporada. A la menor presencia de turistas se suma ahora un factor climático que reduce todavía más la posibilidad de generar ingresos, principalmente entre quienes desarrollan sus actividades en la vía pública o dependen del tránsito peatonal.

Las precipitaciones han continuado de manera intermitente a lo largo de la mañana y se prevé que las condiciones lluviosas persistan al menos hasta el mediodía, por lo que comerciantes temen cerrar la jornada con pérdidas o ventas mínimas. Algunos señalaron que, aun cuando deje de llover, recuperar la actividad habitual podría tomar varias horas.

El panorama vuelve a mostrar la vulnerabilidad de una parte de la economía local ante factores externos. Mientras los establecimientos esperan que mejoren las condiciones del tiempo, vendedores como Eustaquio Gómez permanecen frente a sus puestos con mercancía preparada, pero sin compradores, enfrentando una jornada en la que las lluvias terminaron por profundizar la baja actividad que ya resiente el comercio de Tulum.

Bacalar

Las lluvias intensas y los fuertes vientos que se registraron durante la noche y la madrugada de este sábado provocaron inundaciones en viviendas, cortes de energía eléctrica y daños materiales en diversos sectores del municipio de Bacalar.

Habitantes de las zonas bajas informaron que el agua ingresó a sus domicilios y que, en algunos casos, muebles y aparatos electrónicos quedaron como pérdida total. Entre las calles con mayores afectaciones se encuentran la 11, la 32 y la 44, el cruce de la calle 14 con el Libramiento y varios sectores de la colonia Diego Rojas Zapata. En esas demarcaciones se reportan también árboles caídos, colonias sin suministro eléctrico y fosas sépticas desbordadas. Los vecinos solicitaron la atención de las autoridades ante las condiciones que dejó el temporal.

La Coordinación Estatal de Protección Civil explicó que las condiciones responden a una vaguada combinada con inestabilidad en niveles superiores de la tropósfera.

De acuerdo con los reportes recibidos, la colonia Sor Juana Inés de la Cruz es la de mayor afectación, particularmente el cruce de la calle 12 con avenida 9, donde el agua alcanzó entre 80 y 90 centímetros y entró a algunos inmuebles. Protección Civil y Bomberos señalaron que la acumulación se origina principalmente por la saturación e insuficiencia del sistema de desagüe pluvial.

Marcelino Jiménez Contreras, director municipal de Protección Civil y Bomberos, indicó que el nivel del agua en esa zona se debió a la obstrucción del sistema de desagüe por acumulación de basura, y precisó que las colonias afectadas se atienden de manera puntual.

En la colonia 5 de Mayo, según las mismas instancias, el agua suele fluir con normalidad, pero el exceso de basura en las calles obstruye drenajes, alcantarillas y pozos de absorción, lo que provoca encharcamientos y dificulta el paso del agua.

En el área de la Laguna de los Siete Colores, los fuertes vientos y el oleaje ocasionaron que algunas embarcaciones se anegaran y se hundieran.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Servicios Públicos mantienen recorridos permanentes en las zonas afectadas. Sus labores incluyen la limpieza para abrir vialidades, el desazolve de rejillas y el auxilio a las familias que resultaron damnificadas. Los trabajos se concentran de manera prioritaria en la calle 12 con avenida 9 de la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, donde se reportan viviendas con anegación.

Hasta el momento no se han dado a conocer el número de viviendas y familias afectadas ni el tiempo estimado para restablecer la energía eléctrica en las colonias que permanecen sin servicio. Las autoridades mantienen el Operativo Tormenta mientras el pronóstico anticipa condiciones adversas durante el resto de la jornada.

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Kantunilkín

Tras intensas precipitaciones que fueron de moderadas a fuertes, registradas desde la tarde del viernes y durante la madrugada, la cabecera municipal experimentó una tregua temporal este sábado cerca de las 9 de la mañana, cuando se intentaba retomar la normalidad.

Sin embargo, el pronóstico de Protección Civil Estatal advierte sobre la persistencia de cielos nublados y nuevas probabilidades de lluvia con acumulados de hasta 3 mm entre las 11:00 y las 12:00 horas.

Las anegaciones más severas se concentraron en puntos críticos como el cruce de la calle Reforma Agraria con Adolfo López Mateos, pese a las labores preventivas de limpieza de pozos profundos por parte de los vecinos y las acciones de bacheo ejecutadas por la autoridad municipal, la zona quedó completamente inundada ante el volumen de agua acumulada.

Por su parte, el municipio reporta afectaciones viales en la isla de Holbox, donde las precipitaciones alcanzaron niveles torrenciales, en las comunidades consideradas zonas bajas y propensas a inundaciones —como San Ángel, Valladolid Nuevo—, el monitoreo constante a través de delegados registra filtraciones y encharcamientos menores.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil, a cargo de Irving Núñez, mantienen una estrecha vigilancia en estas regiones ante el riesgo de inundaciones mayores y una posible reubicación de familias, medida que por ahora no ha sido necesaria.

La dependencia tampoco ha reportado afectaciones mayores como caída de árboles o afectaciones a carreteras por inundaciones, pero han exhortado a manejar con precaución.