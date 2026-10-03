Síguenos

Última hora

Yucatán

Buque asegurado en Progreso transportaba combustible presuntamente destinado a Cuba

Campeche / Sucesos

Invasión de carril provoca aparatoso choque de motos en la avenida Jaina de Plan Chac, Campeche

Choque frontal entre dos motocicletas en la avenida Jaina de la colonia Plan Chac deja daños materiales. Los involucrados sufrieron lesiones leves y llegaron a un acuerdo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Dos motocicletas chocaron de frente en las calles de la colonia Plan Chac.
Dos motocicletas chocaron de frente en las calles de la colonia Plan Chac. / Por Esto!

Un choque de frente entre dos motocicletas dejó daños materiales de regular cuantía y dos personas con golpes menores en la colonia Plan Chac, luego de que uno de los involucrados invadiera el carril contrario sin tomar las debidas precauciones.

Un hombre fue agredido con un arma blanca durante una riña en Champotón.

Noticia Destacada

Violenta riña en Champotón deja a un hombre apuñalado; el agresor logró huir

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Jaina, en el cruce con Dzibilnochac, donde un empleado de una gasolinera que conducía una de las unidades habría ocasionado el impacto al invadir la circulación, provocando que ambas motocicletas colisionaran de frente.

A consecuencia del percance, los dos involucrados resultaron con golpes menores, sin que requirieran valoración por parte de paramédicos del Sector Salud.

Agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y escucharon la versión de los implicados, quienes finalmente decidieron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el hecho trascendiera a otras instancias.

JGH

Te puede interesar