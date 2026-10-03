Invasión de carril provoca aparatoso choque de motos en la avenida Jaina de Plan Chac, Campeche

Un choque de frente entre dos motocicletas dejó daños materiales de regular cuantía y dos personas con golpes menores en la colonia Plan Chac, luego de que uno de los involucrados invadiera el carril contrario sin tomar las debidas precauciones.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Jaina, en el cruce con Dzibilnochac, donde un empleado de una gasolinera que conducía una de las unidades habría ocasionado el impacto al invadir la circulación, provocando que ambas motocicletas colisionaran de frente.

A consecuencia del percance, los dos involucrados resultaron con golpes menores, sin que requirieran valoración por parte de paramédicos del Sector Salud.

Agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y escucharon la versión de los implicados, quienes finalmente decidieron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el hecho trascendiera a otras instancias.

JGH