Fuerte accidente en carretera Cancún-Leona Vicario deja tres lesionados

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado, en el kilómetro 285 de la carretera Cancún-Leona Vicario lo que movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que una van de transporte de pasajeros que cubría la ruta hacia Holbox se impactara contra la parte trasera de un camión de carga, dejando como saldo preliminar a tres personas lesionadas, una de ellas prensada al interior de la unidad.

El percance generó la movilización de paramédicos, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de rescate, quienes acudieron al lugar para brindar atención a los afectados y realizar las maniobras necesarias para liberar a una mujer que quedó atrapada entre los restos de la camioneta de transporte público.

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De acuerdo con los datos preliminares, el accidente ocurrió en el tramo carretero Cancún-Leona Vicario, a la altura del kilómetro 285, donde la unidad tipo van, utilizada para el traslado de pasajeros con destino a la isla de Holbox, terminó impactada contra la parte posterior de un vehículo de carga.

Tras el reporte del percance, se activaron los servicios de emergencia, debido a que entre las personas afectadas se encontraba una mujer que no podía salir por sus propios medios de la unidad siniestrada, por lo que fue necesaria la intervención del equipo especializado de rescate.

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En el sitio, los bomberos y rescatistas trabajaron para liberar a la lesionada, mientras que los paramédicos se encargaron de valorar a las tres personas reportadas con heridas, a fin de determinar la gravedad de sus lesiones y trasladarlas a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, encargados de la vigilancia de las carreteras federales, acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, recabar información y realizar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer cómo sucedió el accidente y deslindar las responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha precisado cómo ocurrió el choque ni las condiciones en las que circulaban ambas unidades antes del impacto. Las autoridades correspondientes deberán determinar, mediante las diligencias y el peritaje, para saber cómo ocurrió el hecho y quién fue el presunto responsable.