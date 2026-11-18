Habitantes de la comunidad maya de Santa María Poniente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, temen que nuevas lluvias provoquen inundaciones en las zonas bajas de la localidad, luego de que el reciente mal tiempo afectara al menos a 20 familias. Entre las áreas anegadas también se encuentra el cementerio del poblado, que permanece bajo el agua.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, vivieron momentos de angustia al observar cómo el nivel del agua aumentaba e ingresaba a sus viviendas. Una de sus principales preocupaciones fue la situación de los adultos mayores que habitan en las casas inundadas y que tuvieron dificultades ante la emergencia.

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Las mayores afectaciones se registraron en el centro de la comunidad y en las viviendas ubicadas al norte, en dirección al camino que conduce a Chanchen Chuc. En estos puntos todavía se pueden observar predios anegados con agua y lodo, pese a que las condiciones climáticas han mejorado.

La escuela primaria de la localidad también resultó afectada, debido a que el agua y el lodo ingresaron a las aulas. Por esta situación, las clases tuvieron que suspenderse el martes para que padres de familia y maestros realizaran labores de limpieza.

La contingencia afectó a más de 100 alumnos, quienes pudieron regresar a las actividades escolares hasta este miércoles, una vez que los espacios educativos quedaron en condiciones para recibirlos.

Ante este panorama, las familias mantienen la preocupación de que otra lluvia provoque nuevos encharcamientos e inundaciones, principalmente en las zonas bajas, donde todavía permanecen las consecuencias del reciente temporal.