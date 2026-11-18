Un grupo de trabajadores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), que pidió el anonimato, denunció presuntas irregularidades administrativas, financieras y operativas, particularmente en la Unidad Deportiva Kukulcán, y solicitó la intervención de las autoridades estatales.

En un documento difundido bajo el lema “Unidos en una sola voz”, los empleados acusan a personal directivo y administrativo de anomalías en la compra de materiales, manejo de equipo, organización de eventos y renta de espacios deportivos.

Entre los señalados figuran la contadora Sofía Ortega y Wilberth Chi Vera, enlace de la Unidad Deportiva, a quien identifican como presunto operador de un esquema de facturación irregular. Según el escrito, se reportarían compras de materiales nuevos pese a utilizarse insumos usados y retirados. También cuestionan el destino de un controlador de luces y un amplificador de audio.

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Los empleados señalan presuntas anomalías en los eventos de la Unidad Deportiva. Citan el concierto de Bronco, en el que supuestamente se habrían exigido 50 mil pesos en boletos al empresario organizador.

Sobre Guerreras Kpop, afirman que Sofía Ortega habría solicitado cortesías presentándose como asistente de la Dirección, sin conocimiento formal del DIF, según los denunciantes.

También sospechan de irregularidades en los ingresos por la renta del Polifórum y otras áreas deportivas para eventos públicos y privados.

Conflictos con usuarios

Los trabajadores cuestionan las decisiones del nuevo director de la Deportiva Kukulcán, Carlos Contreras, a quien atribuyen el cierre con candados de los accesos, lo que, aseguran, restringe el tránsito de atletas y personal operativo e impide la actividad de vendedores ambulantes.

Asimismo, denuncian trato preferencial hacia Beatriz Ramírez, a quien presuntamente se habría permitido vender en exclusiva dentro de las instalaciones.

En materia laboral, acusan jornadas excesivas, restricciones al descanso y represalias contra quienes reclaman aumentos salariales prometidos. También señalan a la responsable de Recursos Humanos por negar los ajustes y amenazar con despidos o cambios arbitrarios de puesto a trabajadores de base con antigüedad.

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Los inconformes solicitaron al titular del IDEY, Armín Lizama Córdova, y a las autoridades estatales investigar las denuncias y determinar posibles responsabilidades.

Advirtieron que, si no atienden sus demandas, podrían iniciar movilizaciones en las que participarían trabajadores y deportistas del complejo.