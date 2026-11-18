Campeche se mantiene atento a la evolución de una zona de inestabilidad atmosférica en el Atlántico, luego de que el Centro Nacional de Huracanes elevó al 40 por ciento la probabilidad de que se forme un ciclón tropical o subtropical durante los próximos siete días cerca del norte de las Bahamas, mientras que la Secretaría de Protección Civil de Campeche reportó un potencial del 20 por ciento señalando que, por el momento, no representa una amenaza para el país.

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El organismo estadounidense precisó que aunque la probabilidad de formación durante las próximas 48 horas se mantiene cerca del cero por ciento, para el lapso de siete días alcanza el 40 por ciento conforme el fenómeno evolucione y se desplace hacia el norte o noreste, cerca de la costa sureste de Estados Unidos, sin que el aviso actual establezca trayectoria alguna hacia la Península de Yucatán.

Protección Civil estatal recomendó a la población tomar precauciones ante las precipitaciones previstas.

Mientras continúa la vigilancia sobre este sistema atlántico, en territorio campechano el principal factor de inestabilidad será el Frente Frío número 6, el cual permanece estacionario y se extiende como una vaguada sobre la Bahía de Campeche.

De acuerdo con Protección Civil estatal, esta configuración atmosférica mantendrá condiciones de tiempo inestable con potencial de lluvias dispersas en diferentes zonas de la entidad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las precipitaciones.

JGH