Un hombre fue detenido y otro logró escapar durante una persecución policiaca registrada este miércoles en esta ciudad de Playa del Carmen, luego de que ambos sujetos presuntamente fueran detectados portando un arma de fuego mientras viajaban en motocicleta.

La movilización policial inició sobre la avenida Juárez y se extendió hasta la avenida Diagonal Aeropuerto, entre las avenidas 40 y 35, donde uno de los sujetos fue detenido, mientras que el segundo ingresó en un terreno donde se encuentra el aeródromo.

Noticia Destacada Presunto levantón y persecución terminan en aparatoso choque en el Arco Norte de Cancún

Debido de que el predio es de propiedad federal, las autoridades municipales se limitaron continué y solicitaron apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina para ampliar la búsqueda del fugitivo.

Sin embargo, mientras llegaban los agentes federales el sujeto tuvo tiempo de emprender la huida.

Noticia Destacada Persecución policiaca dejó a un joven lesionado en el Arco Norte Cancún

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana expusieron en peligro su integridad física el perseguir al par de sujetos.

Durante la persecución, una de las patrullas participantes, con número económico 82273, se impactó contra un poste a la altura de la avenida 45, luego de que su conductor perdiera el control del volante, aunque no se reportaron lesionados.