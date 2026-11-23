Los servicios de inteligencia de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) alertaron sobre un posible lanzamiento de un satélite ruso equipado con una carga nuclear antes de que concluya 2026, según una investigación difundida este lunes 23 de noviembre por medios alemanes.
De acuerdo con información de las cadenas WDR y NDR, así como del periódico Süddeutsche Zeitung, agencias de inteligencia occidentales consideran que Rusia dispone de la capacidad necesaria para colocar este tipo de armamento en órbita terrestre.
Entre los organismos que analizaron la información se encuentran las Fuerzas Armadas alemanas y el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND).
¿Cuándo podría Rusia lanzar un satélite con armas nucleares?
Los informes señalan que el satélite denominado Sputnik-S podría ser lanzado en diciembre de 2026, debido a que aparentemente se encuentra completamente construido y almacenado desde hace varios años en las inmediaciones de Moscú.
Según las evaluaciones de inteligencia compartidas a principios de noviembre, el dispositivo podría ponerse en órbita dentro de un plazo de 60 días y entrar en funcionamiento poco después.
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El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, habría recibido información sobre estos posibles planes.
¿Qué pasaría si Rusia detona un arma nuclear en el espacio?
Especialistas militares advirtieron que una explosión nuclear en el espacio podría destruir numerosos satélites y afectar servicios esenciales como las telecomunicaciones, la navegación GPS, las operaciones bancarias y los sistemas eléctricos.
Stephen Whiting, jefe del Comando Espacial estadounidense, señaló que una detonación de estas características podría provocar fallas inmediatas en aproximadamente un tercio de los satélites de órbita terrestre baja.
Además, el despliegue de armas nucleares en órbita violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe colocar armas de destrucción masiva alrededor de la Tierra.
¿Qué respondió Rusia a las acusaciones de la OTAN?
La embajada rusa en Alemania rechazó las acusaciones y aseguró que las actividades espaciales de Moscú tienen fines exclusivamente pacíficos.
Las autoridades rusas calificaron los señalamientos como infundados y parte de una campaña de propaganda.
Hasta el momento, no existe una confirmación independiente de que Rusia haya decidido lanzar el satélite Sputnik-S, por lo que la advertencia se mantiene como una evaluación de los servicios de inteligencia occidentales.
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