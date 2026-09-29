Lluvias colapsaron el transporte público en Cancún; usuarios esperaron hasta 50 minutos

Para algunos, el aguacero es apenas un inconveniente; para otros, significa esperar más de 50 minutos por un transporte que llega lleno o se sigue de largo, y entonces las opciones son caminar bajo la lluvia para llegar al trabajo, a la escuela o quedar atrapados en calles convertidas en verdaderos espejos de agua.

Desde muy temprano, los paraderos comenzaron a llenarse de personas que ya no cabían en los autobuses y mucho menos en las combis. La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad: trabajadores con paraguas e impermeables insuficientes, estudiantes y empleados intentando protegerse del agua.

Noticia Destacada Caída de un árbol e inundaciones: Reportan afectaciones por las fuertes lluvias en distintas zonas de Cancún

Entre quienes esperaban había trabajadores de hoteles que, después de una jornada o rumbo a sus centros laborales, terminaron empapados en espera de un transporte que no llegaba porque ya circulaba a su máxima capacidad.

“Acá llevo como 50 minutos, ya pasaron tres camiones, pero van llenos, no hay manera de subir”, dijo una resignada joven que se dirigía al trabajo. Otros usuarios señalaron que algunas combis ni siquiera se detenían ante los paraderos, debido a que los operadores temían quedar varados en zonas anegadas.

Algunas unidades pasaban llenas o no se detenían debido a las condiciones de las calles / Liza Vera

“Por esta zona pasan combis que te llevan al centro, pero pasan y a veces no se detienen por tanta agua y a seguir esperando”, comentó Lidia Suárez habitante de Bario Maya.

La molestia aumentó entre habitantes de zonas irregulares, donde las opciones de transporte son todavía más limitadas. “Por acá solo mototaxi y hoy había menos porque luego se van a los hoyos”, dijo don Nazario.

Y mientras unos buscaban cómo llegar a sus destinos, otros simplemente intentaban que sus vehículos no terminaran bajo el agua. Las principales avenidas registraron importantes encharcamientos y varios automovilistas quedaron varados, obligando a la intervención de grúas para sacar unidades de las zonas inundadas. “Hay que buscar alternativas, la Chichén y otras avenidas están inundadas, espero no se quede mi choche” dijo un automovilista mientras avanzaba lentamente.

Las lluvias también dificultaron la visibilidad de baches / Liza Vera

La lluvia también convirtió los baches en trampas. Bajo el agua desaparecieron las irregularidades del pavimento y varios conductores terminaron involucrados en choques al no poder distinguir los hoyancos. A esto se suman las obras inconclusas que, en medio del aguacero, complican todavía más la movilidad, reducen espacios de circulación y dificultan el paso de peatones.

La Dirección de Tránsito Municipal informó el cierre momentáneo de algunos puntos debido a encharcamientos de consideración, entre ellos avenida Cobá con Palenque; avenida Xcaret con Yaxchilán; la zona del Hospital General, en la Supermanzana 65; el retorno de San Johns Boulevard Colosio y el Boulevard Colosio, a la altura de Residencial Campestre.

Elementos de Tránsito mantuvieron presencia para realizar labores de prevención y apoyo vial, además de supervisar semáforos apagados o en modo destello, vehículos varados, obstáculos sobre la vía pública y otras condiciones que representaran riesgo.

Noticia Destacada Clima en Cancún hoy: ¿A qué hora lloverá este 29 de septiembre?

También realizaron recorridos en puntos como el Boulevard Colosio a la altura de Plaza Luxury y Motel Play, Colosio con Contoy Oriente, avenida Tulum con Cobá, avenida Bonampak en la Glorieta del Kilómetro 0 y su cruce con Nichupté, Yaxchilán con Cobá y los alrededores del Palacio Municipal. La recomendación oficial fue reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces y evitar cruzar zonas con acumulaciones de agua.

En Puerto Juárez también se restringió la navegación para embarcaciones menores de 40 pies, ante las condiciones meteorológicas adversas y el pronóstico de que las lluvias continuarán. Así, una vez más, Cancún mostró sus dos caras bajo la lluvia: una ciudad turística que presume infraestructura para recibir visitantes y, al mismo tiempo, una ciudad donde un aguacero puede desquiciar el transporte, paralizar vialidades, dejar vehículos varados y obligar a cientos de trabajadores a esperar bajo el agua.