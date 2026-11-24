Las condiciones de lluvia en la ciudad generaron complicaciones en la circulación vehicular y en la movilidad de transeúntes, quienes sacaron impermeables y sombrillas para desarrollar sus actividades cotidianas.

En las primeras horas de la mañana prevaleció cielo nublado y poco después de las 10:00 de la mañana empezó a llover en los distintos puntos de la ciudad.

Noticia Destacada Prevén lluvias intensas en Quintana Roo por el frente frío 8 hoy 24 de noviembre

La precipitación pluvial empezó a generar encharcamientos y condiciones de cinta asfáltica mojada, con la que se reportó circulación lenta y algunos congestionamientos viales.

Elementos de la Dirección de Transito Municipal se encuentran realizando recorridos para la prevención de accidentes