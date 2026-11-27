Madres de familia de distintas comunidades de la zona maya de Tulum denunciaron que desde mayo dejaron de recibir los apoyos económicos correspondientes al programa Mujer Es Poder, sin que hasta el momento las autoridades estatales les hayan informado los motivos de la suspensión de los depósitos. Ante esta situación, solicitaron la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para solucionar una problemática que afecta la economía de decenas de familias de escasos recursos.

Las inconformes, habitantes de comunidades como Chanchén Primero, Hondzonot, Sacamucuy y Yaxché, señalaron que tan solo entre las solicitantes se tiene identificadas a aproximadamente 52 familias afectadas, aunque estimaron que la cifra podría superar las 250 en la región.

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Explicaron que se encuentran incorporadas al programa y que anteriormente recibían dos mil pesos de manera bimestral, pero desde hace tres bimestres dejaron de percibir este beneficio.

“Nosotras sabemos que estamos incorporadas al programa, solamente que ya son tres bimestres que no nos ha estado llegando el apoyo. Queremos que la gobernadora nos dé una solución favorable porque somos familias de escasos recursos de acá de la zona maya de Tulum”, expresó una de las beneficiarias, quien lamentó la falta de respuestas concretas por parte de las dependencias encargadas de atender sus solicitudes.

Las madres de familia indicaron que han acudido en reiteradas ocasiones a las oficinas gubernamentales, donde únicamente les argumentan que no hay sistema o que sus casos se encuentran en proceso de seguimiento. Incluso, aseguraron que han entregado nuevamente documentos personales, identificaciones, CURP, actas de nacimiento y folios de incorporación al programa, sin que estos trámites hayan permitido resolver la suspensión de los pagos.

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Agregaron que hace aproximadamente 15 días, a través del área de Gestión Social, fue entregada nuevamente la documentación de las afectadas para solicitar una revisión de sus expedientes. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable, pese a que tienen conocimiento de que actualmente se están realizando nuevas incorporaciones al programa.

Ante este panorama, las mujeres hicieron un llamado respetuoso a la mandataria estatal para que instruya a las dependencias correspondientes a revisar sus casos, esclarecer los motivos por los cuales dejaron de recibir el recurso y determinar si serán restituidos los apoyos pendientes, toda vez que representan una ayuda importante para solventar las necesidades básicas de sus hogares.