Seis pescadores continúan desaparecidos en dos incidentes distintos registrados en las costas de Yucatán. Aunque las autoridades mantienen operativos para localizarlos, hasta el momento no se han difundido públicamente los nombres completos de todos los tripulantes.

Cuatro pescadores desaparecieron en Celestún

Uno de los casos corresponde a la embarcación Leo, que zarpó del puerto de Celestún el pasado 20 de noviembre con cuatro pescadores y tenía previsto regresar el día 24. Entre sus tripulantes se encuentra Héctor Manuel Escobar, conocido como “Lágrimas”, quien estaba al mando de la lancha. También se ha mencionado a otro pescador identificado como Elías, alias “Masiso”. Los nombres de los otros dos no han sido confirmados públicamente.

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Dos tripulantes del Tiburón 18 siguen sin ser localizados

El segundo caso ocurrió frente a Chabihau, comisaría de Yobaín, donde naufragó la embarcación Tiburón 18, en la que viajaban 19 personas. Después de las labores de rescate, 17 tripulantes fueron localizados, mientras que dos continúan desaparecidos.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, los pescadores pendientes de localizar son conocidos como “Pajarito” y “Campechanito”; este último ha sido identificado como Marcos Escamilla.

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En ambos casos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina, mantiene las labores de búsqueda por mar y aire para dar con el paradero de los seis trabajadores del mar.