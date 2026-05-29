Delfina Gómez destaca entrega de más de 619 mil Becas Rita Cetina en Edomex durante evento con Sheinbaum

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la entrega de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en educación primaria, durante un evento realizado este viernes 29 de mayo de 2026 en Lerma, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde la escuela primaria “Emiliano Zapata”, la mandataria mexiquense agradeció la presencia de la presidenta de México y resaltó el respaldo que el Gobierno federal ha dado a las familias del Estado de México mediante programas sociales enfocados en la educación.

Gómez Álvarez afirmó que la visita de Sheinbaum refleja el compromiso del Gobierno de México con la niñez mexiquense y con las familias que enfrentan gastos relacionados con el regreso a clases, como la compra de uniformes, útiles escolares y otros materiales necesarios para el ciclo escolar.

¿Cuántas Becas Rita Cetina se entregarán en el Estado de México?

Durante su intervención, Delfina Gómez informó que, entre mayo y junio, se entregarán 619 mil 095 becas a estudiantes de primaria en el Estado de México.

La gobernadora precisó que, en el municipio de Lerma, el apoyo llegará a mil 498 alumnas y alumnos, mientras que en la escuela primaria “Emiliano Zapata”, sede del evento, se entregarán 271 becas.

La mandataria estatal señaló que este operativo es resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, educativas y personal encargado del programa de becas.

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Delfina Gómez agradece apoyo de Sheinbaum al Edomex

En su mensaje, Delfina Gómez expresó su reconocimiento a Claudia Sheinbaum por el apoyo brindado al Estado de México y aseguró que la presidenta es recibida con cariño por estudiantes, madres, padres de familia y docentes.

También dio la bienvenida a la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, y al coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, a quienes agradeció el trabajo realizado para hacer posible la entrega de los apoyos.

La gobernadora también reconoció a las autoridades educativas, maestras, maestros, madres y padres de familia por acompañar la implementación del programa.

Beca Rita Cetina apoya gastos de útiles y uniformes

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas federales orientados a respaldar la permanencia escolar y reducir la carga económica de las familias.

En el caso de educación primaria, el apoyo está enfocado en la compra de útiles y uniformes escolares, con el objetivo de que niñas y niños cuenten con mejores condiciones para iniciar el ciclo escolar.

La entrega en Lerma forma parte de una estrategia más amplia de dispersión de recursos en el Estado de México, una de las entidades con mayor número de estudiantes del país.

Lerma recibe apoyo educativo para familias y estudiantes

El evento en la primaria “Emiliano Zapata” reunió a estudiantes, madres y padres de familia, docentes y autoridades de distintos niveles de gobierno.

Delfina Gómez subrayó que estos apoyos representan un respaldo directo para los hogares mexiquenses y reiteró su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por las acciones impulsadas en beneficio del Estado de México.

Con esta entrega, el Gobierno federal y el Gobierno estatal buscan fortalecer el acceso a la educación pública y apoyar a las familias en una etapa clave del calendario escolar.

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