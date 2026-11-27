Los ciudadanos que necesiten renovar su credencial para votar pueden realizar el trámite en los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), presentando tres documentos originales: acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. El procedimiento es gratuito y se realiza de manera presencial. Para agilizar la atención, pueden solicitar una cita en el portal inetel-citas.ine.mx o llamar al 800 433 2000.

Noticia Destacada ¿Tu INE vence este año? Más de 33 mil campechanos deben renovarla antes del 31 de diciembre

En cuanto a los horarios, el módulo de Campeche capital atiende de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:15 a 13:15 horas. En Ciudad del Carmen, el servicio se ofrece de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 8:15 a 13:15 horas. También existen módulos itinerantes que recorren diferentes municipios y comunidades, por lo que los interesados pueden consultar sus ubicaciones y fechas de atención en Ubica tu Módulo.

El trámite cobra relevancia porque 33 mil 001 campechanos todavía tienen pendiente renovar su credencial cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con la Junta Local Ejecutiva del INE, al inicio del año había 51 mil 232 documentos próximos a vencer, de los cuales 18 mil 231 ya fueron renovados, lo que representa un avance del 35.58 por ciento.

Las credenciales que vencen en 2026 perderán vigencia a partir del 1 de enero de 2027, por lo que sus titulares deberán actualizarlas para mantenerlas como identificación oficial y conservar su registro en el Padrón Electoral y la Lista Nominal. Las autoridades electorales recomiendan no esperar hasta los últimos días de diciembre para realizar el procedimiento.

JGH