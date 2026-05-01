“México decide y la soberanía no se negocia”, la respuesta de Sheinbaum Pardo a EU por caso Rocha Moya

En medio de la tensión generada por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de alto nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura y rechazó cualquier intento de presión o intervención externa en asuntos internos del país.

Durante la conferencia matutina realizada desde la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que estas acciones formen parte de una estrategia política vinculada a otros casos, como el de Chihuahua. Ante ello, respondió de forma directa.

Sheinbaum descarta presiones externas

La presidenta negó que su gobierno esté siendo colocado en una posición de presión por parte de Estados Unidos, y calificó como falsas las versiones que apuntan a una supuesta estrategia política internacional.

Aseguró que en México las decisiones se toman de manera soberana y que cualquier investigación en curso corresponde exclusivamente a las instituciones nacionales.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum responde a embajador de EU por caso Sinaloa: “México exige respeto, no injerencias”

“La soberanía no está en negociación”

Sheinbaum enfatizó que su administración actuará siempre bajo los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. Subrayó que la cooperación con Estados Unidos existe, pero se basa en coordinación y respeto mutuo, sin subordinación.

En ese sentido, reiteró que los casos relacionados tanto con Sinaloa como con Chihuahua están siendo atendidos por las autoridades competentes, particularmente la Fiscalía General de la República.

Resultados en seguridad, parte del contexto

Como parte de su respuesta, la mandataria destacó avances en materia de seguridad, como la reducción en los homicidios dolosos y el fortalecimiento de acciones contra el crimen organizado.

También mencionó la colaboración bilateral en temas de seguridad, incluyendo extradiciones y operativos conjuntos, siempre bajo criterios que beneficien al país.

#MañaneraDelPueblo. “Es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”, sentencia la presidenta @Claudiashein al descartar las presiones para “negociar” el tema de Chihuahua y el de Sinaloa. pic.twitter.com/0yLmOp9MpP — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 1, 2026

Confianza en las instituciones mexicanas

Sheinbaum sostuvo que existen instancias sólidas encargadas de llevar estos procesos y que será responsabilidad de las fiscalías informar sobre los avances de las investigaciones.

Finalmente, dejó claro que su gobierno no actuará bajo presiones externas ni permitirá que intereses extranjeros influyan en decisiones que corresponden exclusivamente a México.

El posicionamiento ocurre en un momento clave en la relación bilateral, donde temas de seguridad, justicia y soberanía se mantienen en el centro del debate político.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO