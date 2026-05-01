Pesca de mero en Yucatán mantiene ritmo: embarcaciones ya preparan segunda salida

Embarcaciones pesqueras ya se encuentran listas para zarpar y mantener el ritmo de producción en la captura de mero, en una temporada en la que el sector anticipa resultados favorables en Progreso.

Tras un arranque positivo luego de la apertura de la pesquería en abril, gran parte de la flota ha iniciado su segundo viaje en altamar, mientras otras naves ultiman detalles en los embarcaderos antes de salir nuevamente en busca de especies de escama.

Noticia Destacada En Progreso, el Día del Niño es distinto: menores no van a la escuela para trabajar en el sector pesquero

De acuerdo con pescadores del puerto de abrigo de Yucalpetén, como Martín Puga, las embarcaciones que participaron en las primeras jornadas comenzaron a regresar desde hace una semana. Sin embargo, su estancia en puerto es breve: tras arribar, son preparadas de inmediato para zarpar nuevamente, permaneciendo en tierra menos de siete días con el objetivo de mantener la actividad y aprovechar los precios actuales del producto.

Por su parte, empresarios y armadores pesqueros, entre ellos Esaú Velázquez, señalaron que la producción por embarcación se ha mantenido entre dos y tres toneladas. Este volumen, combinado con el buen precio del mero, ha permitido generar ingresos favorables, lo que se traduce en mejores pagos para los tripulantes y una recuperación económica para el sector.

Noticia Destacada Denuncian “huateo” en Progreso: pescadores venden producto de forma ilegal en altamar

En este contexto, el puerto de abrigo de Yucalpetén ha registrado una intensa actividad durante el último mes, tanto en la preparación y salida de las naves como en la recepción de las que retornan y la incorporación de nuevas embarcaciones a la pesquería.

La movilización de las embarcaciones pesqueras se ha mantenido activa y constante a pesar de lo que, según armadores, ha sido una política llena de burocracia desde la toma del control de las capitanías de puerto, por parte de la Marina Armada de México, cuyo personal ha hecho que muchos de los procesos de salida sean mas tardados y costosos.