Mueren dos tlacuaches por gusano barrenador en Puerto Morelos

La presencia del gusano barrenador provocó la muerte de al menos dos tlacuaches rescatados en Puerto Morelos, confirmó el santuario Tlacuatitlán, cuyos responsables alertaron sobre el riesgo que representa esta plaga para la fauna silvestre bajo resguardo en Quintana Roo.

Encargados del refugio señalaron que el primer caso fue detectado el pasado 27 de abril, cuando una hembra presentó una infestación severa de larvas asociadas con la mosca transmisora del gusano barrenador.

Ante la gravedad de la situación, personal del santuario realizó el envío de muestras biológicas al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de confirmar oficialmente la presencia de esta plaga parasitaria en el ejemplar afectado.

Señalaron que previamente habían recibido capacitación preventiva sobre el manejo y detección del gusano barrenador, además de materiales especializados para responder ante posibles emergencias relacionadas con esta infestación.

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Sin embargo, cinco días después del primer hallazgo, el refugio confirmó la muerte de un segundo tlacuache afectado por la misma problemática, situación que incrementó la preocupación entre rescatistas y especialistas dedicados a la protección de fauna silvestre en Puerto Morelos.

De acuerdo con integrantes del santuario, la mosca responsable de depositar las larvas continúa activa en la zona, lo que representa un riesgo permanente para animales lesionados, enfermos o vulnerables que permanecen bajo cuidado humano.

Ante el avance de la plaga, el refugio puso en marcha acciones urgentes para reforzar la protección de las áreas donde mantienen a los animales rescatados, incluyendo la instalación de pabellones cubiertos con malla mosquitera especializada para impedir el ingreso de la mosca transmisora.

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Informaron que actualmente buscan apoyo ciudadano para reunir al menos 20 rollos de malla protectora, material que permitirá ampliar las medidas preventivas dentro de las instalaciones.

Explicaron que estas acciones buscan reducir el riesgo de nuevas infestaciones y evitar más pérdidas de fauna silvestre bajo resguardo en Puerto Morelos.

Advirtieron además que el gusano barrenador representa una preocupación creciente a nivel nacional debido al alza de casos detectados en distintas regiones del país.

También señalaron que existe temor entre especialistas y rescatistas de que esta problemática continúe extendiéndose y afecte no solamente a fauna silvestre, sino también a animales domésticos y otras especies vulnerables.