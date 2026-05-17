Michelle Rodríguez revela nuevas estafas por WhatsApp: “Están pidiendo dinero”

La actriz mexicana Michelle Rodríguez, conocida por su participación en proyectos como 40 y 20, encendió las alarmas en redes sociales este domingo 17 de mayo de 2026, tras denunciar públicamente que su madre fue víctima de la delincuencia digital. La denuncia fue hecha por medio de las redes sociales de la comediante.

Rodríguez comentó que el equipo móvil de su mamá fue hackeado, lo que permitió a los delincuentes comenzar con una nueva estafa por la aplicación de WhatsApp. La noticia ha generado sorpresa entre los seguidores de la actriz quién usó sus redes sociales para explicar este nuevo modus operandi.

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¿Cómo fue el hackeo al celular de la mamá de Michelle Rodríguez?

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Michelle Rodríguez detalló que el teléfono celular de su mamá fue hackeado mediante un engaño telefónico, abriendo paso a un nuevo y sofisticado esquema de estafa por la aplicación de mensajería de WhatsApp.

El incidente comenzó con una llamada en la que los estafadores se hicieron pasar por empleados de un servicio de mensajería para notificar sobre la entrega de un supuesto pedido de paquetería falso. Bajo este engaño, lograron que la madre de la actriz les proporcionara un código o PIN de verificación de WhatsApp enviado a su dispositivo móvil.

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Al entregar estos dígitos confidenciales, los criminales tomaron el control absoluto de su cuenta, dejando incomunicada a la víctima en la plataforma de mensajería. Una vez que los ciberdelincuentes se apoderaron del perfil de WhatsApp, comenzaron a escribir masivamente a los contactos para solicitar dinero de carácter urgente.

Los delincuentes solicitan dinero a datos bancarios específicos

De acuerdo con la advertencia de la actriz, los estafadores se encuentran enviando datos bancarios específicos, pidiendo transferencias electrónicas o depósitos directos dirigidos a cuentas bancarias de las instituciones financieras Bancomer (BBVA) y Banamex, las cuales no tienen ninguna relación con la familia Rodríguez.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, externó Michelle en su grabación para frenar la cadena de fraudes.

Afortunadamente, Michelle Rodríguez aclaró que su madre se encuentra a salvo y en perfecto estado de salud físico, aunque la situación ha resultado sumamente confusa y compleja de asimilar para toda la familia. La comediante confirmó que ya se están tomando las acciones legales y tecnológicas pertinentes para intentar recuperar la cuenta y frenar el hackeo.

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