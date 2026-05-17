Calendario Pensiones Bienestar en Yucatán: Conoce quiénes cobrarán el 18 al 22 de mayo

Esta semana continuará la dispersión de pagos de las pensiones Bienestar, la cual reciben miles de yucatecos que forman parte de los apoyos a adultos mayores de 65 años, Mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Así lo informó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, al detallar que se iniciará la dispersión de 6,400 pesos para los adultos mayores y personas con discapacidad en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Calendario de pagos Bienestar mayo 2026

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones Bienestar que se realizará de forma escalonada y conforme la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.

Letra M: Lunes 18 de mayo

Letra N, Ñ, O: Martes 19 de mayo

Letra P, Q: Miércoles 20 de mayo

Letra R: Jueves 21 y viernes 22

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¿Cuánto cobraré de la pensión Bienestar en mayo?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, beneficiarios de las pensiones del Gobierno federal recibirán la siguiente cantidad.