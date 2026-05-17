Feria del Salbut llena de sabor al Barrio de San Sebastián en Merida

La gastronomía yucateca se convierte este domingo 17 de mayo en la gran protagonista con la realización de la Feria del Salbut 2026, que celebra su cuarta edición en el tradicional barrio de San Sebastián, en Mérida.

El evento reúne diversas propuestas culinarias dedicadas al salbut, uno de los platillos más representativos de la cocina regional. En esta edición, los asistentes pueden encontrar desde recetas tradicionales hasta combinaciones innovadoras y peculiares que despiertan la curiosidad y el interés de locales y visitantes.

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La feria cuenta con la participación de 10 expositores, quienes ofrecen diferentes versiones de este antojito yucateco. Además de la oferta gastronómica, el programa incluye música en vivo, espectáculos y actividades culturales pensadas para el disfrute de toda la familia.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, destacó el ambiente que se vive en esta celebración gastronómica.

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“Puro sabor y color compartiendo con nuestra gente en la 4ª edición de la Feria del Salbut en el barrio mágico de San Sebastián. Un espacio que reúne a familias y visitantes para disfrutar de nuestros antojitos yucatecos, apoyar a las y los emprendedores locales y mantener vivas las tradiciones que llenan de identidad a Mérida”, expresó.

Con esta feria, el barrio de San Sebastián se consolida como uno de los puntos de encuentro para promover la cultura, la gastronomía y las tradiciones que forman parte de la identidad yucateca.