Explota transformador en Chiquilá por apagones; vecinos exigen a CFE mejorar servicio

Un incendio en el transformador eléctrico de la cooperativa Puntachen, ocasionado por una fuerte sobrecarga tras los constantes apagones que afectan diariamente a la región, paralizó la madrugada de ayer a la comunidad portuaria de Chiquilá, en el municipio Lázaro Cárdenas. Habitantes aseguraron estar al límite ante las continuas fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los pobladores advirtieron que podrían emprender medidas de presión drásticas debido a la falta de respuesta de la exparaestatal, luego del incidente registrado durante las primeras horas de ayer.

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Señalaron que el siniestro ocurrió cuando el suministro eléctrico regresó con intensidad excesiva después de un corte programado que, según denunciaron, se repite cada noche. La variación extrema de voltaje provocó una sobrecarga inmediata en la infraestructura de la cooperativa pesquera y turística, generando un cortocircuito que provocó las llamas y alarmó a los vecinos.

La rápida reacción de los habitantes evitó una tragedia mayor en la zona portuaria, ya que lograron controlar el fuego antes de que alcanzara inmuebles cercanos o dejara personas lesionadas. Sin embargo, el transformador quedó totalmente destruido y gran parte del puerto continúa sin energía eléctrica.

La crisis energética que enfrenta este punto estratégico del municipio no es un hecho aislado. De acuerdo con testimonios de residentes, las interrupciones y fallas masivas se han vuelto frecuentes en las últimas semanas, provocando un creciente malestar social y afectaciones económicas.

Comerciantes reportaron pérdidas importantes por la descomposición de productos perecederos y la suspensión de servicios turísticos, principal fuente de ingresos de Chiquilá, considerado el acceso más importante hacia la isla Holbox.

Ante esta situación, entre la población ya se analiza la posibilidad de realizar bloqueos carreteros y otras acciones de protesta para exigir soluciones definitivas.

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Informes técnicos extraoficiales señalan que la inestabilidad del servicio tendría origen en la subestación de Kantunilkín, la cual presuntamente presenta graves deficiencias de capacidad y mantenimiento, afectando directamente el suministro eléctrico del puerto.

Pese a la gravedad del incendio y al descontento social creciente, la CFE no ha informado oficialmente las causas de las fallas ni ha confirmado si las cuadrillas ya iniciaron la reparación o sustitución del transformador dañado en la cooperativa Puntachen.

La falta de información oficial aumenta la tensión entre los habitantes, quienes demandan una respuesta inmediata y una solución definitiva antes de que la inconformidad derive en un conflicto social de mayor magnitud.